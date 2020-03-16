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بيراميدز يمدد الراحة السلبية إلى الجمعة

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:39 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، مد الراحة السلبية للاعبي الفريق بعدما منح اللاعبين في وقت سابق، لمدة ٢٨ ساعة.

وكان من المفترض أن يعود بيراميدز للتدريبات مجددا بداية من الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي، ولكن المدرب الكرواتي قرر منح اللاعبين راحة إضافية حتى يوم الجمعة المقبل، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق محليا وقاريا.

ومن المنتظر أن يعود فريق الكرة لاستئناف تدريباته مرة أخرى بداية من السبت المقبل على ملعب الدفاع الجوي الفرعي، لحين إعلان اتحاد الكرة عن خريطة مباريات الدوري وموعد استكماله عقب فترة التجميد الحالية والمستمرة حتى بداية شهر أبريل المقبل.
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