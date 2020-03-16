المغرب تسجل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت المغرب، مساء الإثنين، 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة إلى 37 حالة، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في خبر عاجل لها.

وأصدرت وزارة الخارجية المغربية، بيانًا قالت فيه: "يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا".

وأصدرت وزارة الخارجية المغربية، بيانًا قالت فيه: "يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا".

في وقت سابق من اليوم،

وكانت السلطات المغربية، قد قررت في وقت سابق من اليوم، إغلاق جميع المساجد اعتبارا من الاثنين، كما أغلقت المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه والملاعب، وتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر بسبب الفيروس.

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.





وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.





وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



