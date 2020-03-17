أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-3-2020.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"

أسعار الذهب في مصر





تواصل أسعار الذهب التراجع كما توقعت بوابة الفجر، ليخسر جرام الذهب نحو 11 جنيهًا في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل موجة بيعية من البنوك المركزية لتوفير السيولية مع احتدام أزمة انتشار وباء كورونا ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 766.93 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 671.08 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 585.20 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,469 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 585.20 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 671.08 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 779.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,469 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 777 إلى 789 عيار 22 712 إلى 723 عيار 21 680 إلى 690 عيار 18 583 إلى 591 عيار 14 453 إلى 460 عيار 12 390 إلى 391 الاونصة 24.169 إلى 24.525 الجنيه الذهب 5,440 إلى 5,420 الكيلو 777.143 إلى 788.571 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 766.93 جنيه 48.59 $ سعر الذهب عيار 22 703.02جنيه 44.55 $ اسعار الذهب عيار 21 671.08 جنيه 42.52 $ اسعار الذهب عيار 18 585.20جنيه 36.45 $ سعر الذهب عيار 14 447.38جنيه 28.35 $ سعر الذهب عيار 12 383.46 جنيه 24.30 $ سعر الذهب عيار 9 287.60جنيه 18.22 $ اسعار أوقية الذهب 23.851 جنيه 1,511 $ اسعار جنيه الذهب 5,469 جنيه 340.17 $ اسعار كيلو الذهب 766,926 جنيه 48,595 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 16 مارس 782.75 685 587.25 456.75 391.5 12 مارس 794 695 596 463 398 11 مارس 824 721 618 480.75 412 10 مارس 830.75 727 623.25 484.75 415.5 9 مارس 834.25 730 625.75 486.75 417.25 8 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 7 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 6 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 5 مارس 827.5 724 620.5 482.75 413.75 4 مارس 818.25 716 613.75 477.25 409.25 3 مارس 819.68 717.23 614.77 478.15 409.38 2 مارس 796.5 697 597.5 464.75 398.25 1 مارس 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 29 فبراير 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 28 فبراير 783.62 784.43 585.22 452.95 386.81 27 فبراير 813.38 710.48 607.55 470.31 401.69 26 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 25 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 24 فبراير 818.25 716 613.75 477.25 409.25 23 فبراير 809.25 708 606.75 472 404.5 12 فبراير 784 686 588 457.25 392 11 فبراير 782.75 685 587.25 456.75 391.5 10 فبراير 787.5 689 590.5 459.25 393.75 9 فبراير 786.25 688 688 458.75 393.25 8 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 7 فبراير 782 685 782 455.25 390 6 فبراير 784 686 588 457.25 392 5 فبراير 790.55 691.75 592.92 461.16 395 4 فبراير 782.25 685 587.25 456.75 391.5 3 فبراير 794.25 695 595.75 463.25 397.25







أسعار الذهب عالميًا:





تراجع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 2 بالمائة ليسجل 1486.50 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر الماضي.

وخسر سعر التسليم الفوري للذهب نحو 2.1 بالمائة ليسجل 1496.28 دولار للأوقية.