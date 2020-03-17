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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-3-2020.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

تواصل أسعار الذهب التراجع كما توقعت بوابة الفجر، ليخسر جرام الذهب نحو 11 جنيهًا في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل موجة بيعية من البنوك المركزية لتوفير السيولية مع احتدام أزمة انتشار وباء كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 766.93 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 671.08   جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر585.20 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,469 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 585.20 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر671.08 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  779.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,469   جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

777 إلى 789

عيار 22 

712 إلى 723

عيار 21

680 إلى 690

عيار 18

583 إلى 591

عيار 14

453 إلى 460

عيار 12

390 إلى 391

الاونصة

24.169 إلى 24.525

الجنيه الذهب

5,440 إلى 5,420

الكيلو

777.143 إلى 788.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

766.93 جنيه      

 48.59 $

سعر الذهب عيار 22

703.02جنيه

 44.55 $

اسعار الذهب عيار 21

671.08 جنيه      

42.52 $

اسعار الذهب عيار 18

585.20جنيه

36.45 $

سعر الذهب عيار 14

 447.38جنيه

28.35 $

سعر الذهب عيار 12

383.46 جنيه

24.30 $

سعر الذهب عيار 9

287.60جنيه

18.22 $

اسعار أوقية الذهب

23.851 جنيه

1,511 $

اسعار جنيه الذهب

5,469 جنيه

340.17 $

اسعار كيلو الذهب

766,926 جنيه

48,595 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

16 مارس

782.75

685

587.25

456.75

391.5

12 مارس

794

695

596

463

398

11 مارس

824

721

618

480.75

412

10 مارس

830.75

727

623.25

484.75

415.5

9 مارس

834.25

730

625.75

486.75

417.25

8 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

7 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

6 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

5 مارس

827.5

724

620.5

482.75

413.75

4 مارس

818.25

716

613.75

477.25

409.25

3 مارس

819.68

717.23

614.77

478.15

409.38

2 مارس

796.5

697

597.5

464.75

398.25

1 مارس

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

29 فبراير

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

28 فبراير

783.62

784.43

585.22

452.95

386.81

27 فبراير

813.38

710.48

607.55

470.31

401.69

26 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

25 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

24 فبراير

818.25

716

613.75

477.25

409.25

23 فبراير

809.25

708

606.75

472

404.5

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25


أسعار الذهب عالميًا:

تراجع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 2 بالمائة ليسجل 1486.50 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر الماضي.

وخسر سعر التسليم الفوري للذهب نحو 2.1 بالمائة ليسجل 1496.28 دولار للأوقية.

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