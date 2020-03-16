أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين| فيدال يمنح البرسا الصفقة الذهبية.. تفاصيل عقد تيرشتيجن.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام بارتوميو

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 16 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 16 - 3 - 2020 :-





- باريس سان جيرمان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن نيمار

أكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان أكد أن نيمار متاح لمن يرغب في ضمه في الصيف القادم ولكن بشرط تقديم عرض مناسب لضمه، وكشفت التقارير أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على مبلغ 168 مليون يورو من أي نادي يرغب في ضم نيمار في نهاية الموسم الجاري.









- "فيدال" كلمة السر في تعاقد برشلونة مع لاوتارو مارتينيز

أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، إن اللاعب التشيلي ارتورو فيدال لاعب خط وسط البارسا يمكن أن يدخل في عملية لاوتارو مارتينيز، وأبدى انطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان اصراره على التوقيع مع التشيلي، حيث ستكون قيمة فيدال في العملية بحوالي 20 أو 25 مليون يورو.





- برشلونة يقترب من التتويج بلقب الليجا في هذة الحالة

أشارت تقارير إسبانية حسب ال‏كادينا سير، إن اذا تم ايقاف الليجا بشكل نهائي هذا الموسم، فسيكون فريق برشلونة هو بطل الدوري الإسباني هذا الموسم، وكان قد صرح رئيس رابطة الليجا بالأمس عن أنه يعمل على استكمال البطولة حتى نهايتها هذا الموسم، وعلى الاتحاد الأوروبي مساعدة جميع الاتحادات بتأجيل اليورو لمدة سنة واحدة.





- ريال مدريد يستسلم أمام برشلونة في صفقة المهاجم السوبر

وفقًا لـ صحيفة "سبورت" الاسبانية أن ثنائي الإنجليزي، مانشستر سيتي وتشيلسي يرغبان في ضم اللاعب الارجنتيني لوتارو مارتينيز وقد يهددان مفاوضات البرشا مع الفريق الايطالي، رغم ان لاوتارو يؤيد فكرة الانتقال للفريق الكتالوني، في حال توصل لاتفاق مع ناديه، وتابعت ان برشلونة يرغب في تجديد هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون البديل المناسب لمهاجمه لويس سواريز.





- عرض برشلونة لتجديد عقد تير شتيجن

قدم الإيطالي نيكولو شيرا، الصحفي في جريدة لا غازيتا ديللو سبورت، بعض المعلومات الجديدة بشأن ملف تجديد شتيجن، وتتعلق بعرض البارسا عليه راتبًا سنويًا قدره 6.3 مليون يورو بالإضافة إلى مكافأت في المفاوضات لإقناعه بالتوقيع، وأضاف التقرير أن حارس المانشافت الدولي يدرس عرض برشلونة ولم يُقدم إجابة قاطعة حتى الآن.





- نجم إنتر ميلان يضيع من برشلونة