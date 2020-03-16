Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين| فيدال يمنح البرسا الصفقة الذهبية.. تفاصيل عقد تيرشتيجن.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام بارتوميو

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 16 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 16 - 3 - 2020 :-

- باريس سان جيرمان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن نيمار
أكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان أكد أن نيمار متاح لمن يرغب في ضمه في الصيف القادم ولكن بشرط تقديم عرض مناسب لضمه، وكشفت التقارير أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على مبلغ 168 مليون يورو من أي نادي يرغب في ضم نيمار في نهاية الموسم الجاري.


- "فيدال" كلمة السر في تعاقد برشلونة مع لاوتارو مارتينيز
أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، إن اللاعب التشيلي ارتورو فيدال لاعب خط وسط البارسا يمكن أن يدخل في عملية لاوتارو مارتينيز، وأبدى انطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان اصراره على التوقيع مع التشيلي، حيث ستكون قيمة فيدال في العملية بحوالي 20 أو 25 مليون يورو.

- برشلونة يقترب من التتويج بلقب الليجا في هذة الحالة
أشارت تقارير إسبانية حسب ال‏كادينا سير، إن اذا تم ايقاف الليجا بشكل نهائي هذا الموسم، فسيكون فريق برشلونة هو بطل الدوري الإسباني هذا الموسم، وكان قد صرح رئيس رابطة الليجا بالأمس عن أنه يعمل على استكمال البطولة حتى نهايتها هذا الموسم، وعلى الاتحاد الأوروبي مساعدة جميع الاتحادات بتأجيل اليورو لمدة سنة واحدة.

- ريال مدريد يستسلم أمام برشلونة في صفقة المهاجم السوبر
وفقًا لـ صحيفة "سبورت" الاسبانية أن ثنائي الإنجليزي، مانشستر سيتي وتشيلسي يرغبان في ضم اللاعب الارجنتيني لوتارو مارتينيز وقد يهددان مفاوضات البرشا مع الفريق الايطالي، رغم ان لاوتارو يؤيد فكرة الانتقال للفريق الكتالوني، في حال توصل لاتفاق مع ناديه، وتابعت ان برشلونة يرغب في تجديد هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون البديل المناسب لمهاجمه لويس سواريز.

- عرض برشلونة لتجديد عقد تير شتيجن
قدم الإيطالي نيكولو شيرا، الصحفي في جريدة لا غازيتا ديللو سبورت، بعض المعلومات الجديدة بشأن ملف تجديد شتيجن، وتتعلق بعرض البارسا عليه راتبًا سنويًا قدره 6.3 مليون يورو بالإضافة إلى مكافأت في المفاوضات لإقناعه بالتوقيع، وأضاف التقرير أن حارس المانشافت الدولي يدرس عرض برشلونة ولم يُقدم إجابة قاطعة حتى الآن.

- نجم إنتر ميلان يضيع من برشلونة
ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" ن ستيفانو سينسي نجم إنتر ميلان، يقترب من البقاء في صفوف النيراتزوري، وأضافت أن كل شيء يشير إلى أن سينسي سيبقى لمدة موسم آخر على سبيل الإعارة في إنتر ميلان.
Advertisements

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة اليوم

منذ أقل من ساعتين

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين| فيدال يمنح البرسا الصفقة الذهبية.. تفاصيل عقد تيرشتيجن.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام بارتوميو

منذ أقل من نصف ساعة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من أحمد عيد عبد الملك على خناقة بادجي ورمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 6 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ يوم

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفات التى ترعى أطفالاً أقل من 12 سنة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الإمارات تدعو مواطنيها في الخارج للعودة إلى البلاد

منذ أقل من ساعتين

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يومين

3 سيناريوهات مطروحة على الأهلي في حالة عدم ضم رمضان صبحي نهائيا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

10:12 م

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين| فيدال يمنح البرسا الصفقة الذهبية.. تفاصيل عقد تيرشتيجن.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام بارتوميو

11:33 م

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

11:06 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفات التى ترعى أطفالاً أقل من 12 سنة

11:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status