وزير السياحة والآثار: يوجد إقبال على مصر رغم الظروف الحالية

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن هناك سياح إيطاليين متواجدين في مصر يرفضون العودة لبلادهم بسبب طقسها المميز، مؤكدا أنه رغم الظروف التي يمر بها العالم، إلا أن هناك إقبال كبير على زيارة مصر.





وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن نسبة إلغاء الحجوزات بلغت 50% أخر 72 ساعة، موضحا أنه كان هناك كفتين، صحة المواطن والسائح في كفة، والسياحة في الكفة الأخرى.





وأضاف وزير السياحة والآثار، أنه اختيار صحة المواطن والسائح، وهذا يدل على تحضر البلد، حيث لم يتم النظر لمكسب البلد، منوها بأن دخل السياحة يصل إلى مليار دولار شهريا، متابعا: "الناس بتخاف تركب الطيارة، ولكن مصر لها أفضلية بسبب الأماكن المفتوحة".





هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.





وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.





وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.









ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.





وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.