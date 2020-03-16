"إنفلونزا الطيور" تتصدر "ترند" جوجل بعد نفوق 1500 طائر بالفلبين

عادت إنفلونزا الطيور إلى الساحة العالمية مجددًا، لتلقي بظلالها من جديد، وهذه المرة بالفلبين، وتعيد بأذهاننا المأساة التي شهدتها الصين وبعض الدول في الأعوام ما بين 2003 وحتى 2006.





ظهور إنفلونزا الطيور





وشهدت الفلبين وصول إنفلونزا الطيور بعدما نفق أكثر من 1500 طائر، و12 ألف من السمان، بإحدى المحافظات الشمالية نم الدولة.





إنفلونزا الطيور فيروس شديد العدوى





وتشير التقارير إلى أن إنفلونزا الطيور شديدة هذه المرة وسريعة الانتشار، وهو ما شابه لما أصاب مزارع الفلبين في 2017، حيث انتقلت العدوى لمجموعة من مزارع الدواجن.





إنفلونزا الطيور نفس فيروس 2017





وقال وليام دار، وزير الزراعة الفلبيني، إن فيروس إنفلونزا الطيور هو نفس الفيروس الذي ضرب مزارع الفلبين يف 2017، في بلدية خاين في مقاطعة نويفا إسيجا، حيث مات حوالي 1500 طائر في مزرعة واحدة فقط.





إعدام الطيور بسبب إنفلونزا الطيور





وأعدمت الوزارة أكثر من 12 ألف طائر في المنطقة وذلك لمنع تفشي الفيروس الشديد العدوى وانتقاله للإنسان، وتفادي كارثة كبرى، كادت أن تحدث بفعل هذا الفيروس.





ظهور إنفلونزا الطيور في ألمانيا





وأبلغت ألمانيا في وقت سابق، وتحديدًا في الشهر الماضي، عن ظهور فيروس إنفلونزا الطيور "H5N8" سريع الانتقال، بمزرعة جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أن الفيروس يسبب مرضا شديدا في الجهاز التنفسي لدى الطيور وهو معد للإنسان.



