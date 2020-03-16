Advertisements
Advertisements
Advertisements

"إنفلونزا الطيور" تتصدر "ترند" جوجل بعد نفوق 1500 طائر بالفلبين

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:32 م
Advertisements
إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور
Advertisements
عادت إنفلونزا الطيور إلى الساحة العالمية مجددًا، لتلقي بظلالها من جديد، وهذه المرة بالفلبين، وتعيد بأذهاننا المأساة التي شهدتها الصين وبعض الدول في الأعوام ما بين 2003 وحتى 2006.

ظهور إنفلونزا الطيور

وشهدت الفلبين وصول إنفلونزا الطيور بعدما نفق أكثر من 1500 طائر، و12 ألف من السمان، بإحدى المحافظات الشمالية نم الدولة.

إنفلونزا الطيور فيروس شديد العدوى

وتشير التقارير إلى أن إنفلونزا الطيور شديدة هذه المرة وسريعة الانتشار، وهو ما شابه لما أصاب مزارع الفلبين في 2017، حيث انتقلت العدوى لمجموعة من مزارع الدواجن.

إنفلونزا الطيور نفس فيروس 2017

وقال وليام دار، وزير الزراعة الفلبيني، إن فيروس إنفلونزا الطيور هو نفس الفيروس الذي ضرب مزارع الفلبين يف 2017، في بلدية خاين في مقاطعة نويفا إسيجا، حيث مات حوالي 1500 طائر في مزرعة واحدة فقط.

إعدام الطيور بسبب إنفلونزا الطيور

وأعدمت الوزارة أكثر من 12 ألف طائر في المنطقة وذلك لمنع تفشي الفيروس الشديد العدوى وانتقاله للإنسان، وتفادي كارثة كبرى، كادت أن تحدث بفعل هذا الفيروس.

ظهور إنفلونزا الطيور في ألمانيا

وأبلغت ألمانيا في وقت سابق، وتحديدًا في الشهر الماضي، عن ظهور فيروس إنفلونزا الطيور "H5N8" سريع الانتقال، بمزرعة جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أن الفيروس يسبب مرضا شديدا في الجهاز التنفسي لدى الطيور وهو معد للإنسان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ظهور إنفلونزا الطيور إنفلونزا الطيور في الفلبين إنفلونزا الطيور

أخبار تهمك

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين| فيدال يمنح البرسا الصفقة الذهبية.. تفاصيل عقد تيرشتيجن.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام بارتوميو

منذ نصف ساعة

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 16 مارس| رفض عودة الخائن.. وحسم الصفقة الأولى.. موقف حازم إمام النهائي

منذ أقل من ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يوم

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

3 سيناريوهات مطروحة على الأهلي في حالة عدم ضم رمضان صبحي نهائيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ يوم

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإمارات تدعو مواطنيها في الخارج للعودة إلى البلاد

منذ أقل من ساعتين

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة اليوم

منذ ساعتين

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفات التى ترعى أطفالاً أقل من 12 سنة

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق ناري من أحمد عيد عبد الملك على خناقة بادجي ورمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

شعبة الدواجن تكشف حقيقة ظهور إنفلونزا الطيور الجديدة في مصر

بعد "كورونا".. إصابة أول حالة بإنفلونزا الطيور في الصين

منظمة عالمية: ألمانيا تبلغ عن ظهور فيروس إنفلونزا الطيور سريع الانتقال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

10:12 م

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين| فيدال يمنح البرسا الصفقة الذهبية.. تفاصيل عقد تيرشتيجن.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام بارتوميو

11:33 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفات التى ترعى أطفالاً أقل من 12 سنة

11:36 م

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

11:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status