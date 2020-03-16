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أستاذ مناعة: أجهزة الدولة تقوم بإجراءات وقائية على أعلى مستوى

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:33 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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أشاد الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة بالقرارات التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة تقوم بإجراءات وقائية على أعلى مستوى، والدولة تسير في الاتجاه الصحيح.

وأوصى "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الإثنين، المواطنين بعدم القلق من الفيروس لأن الأوضاع في مصر تحت السيطرة، لافتا إلى أن الخوف والقلق والتوتر يضعف الجهاز المناعي للإنسان.

وأشار أستاذ المناعة إلى أن غسيل اليدين من أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا، متابعًا: " نشكر مجلس الوزارة ووزارة الصحة على المجهودات التي يقومون، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باحتواء المرض.

وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة، متابعا: "ربنا يحمي ويسلم مصر".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وأيضًا على نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

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