صلاح محسن: الأهلي رفض رحيلي لسموحة وأصريت من أجل التواجد في منتخب مصر

أكد صلاح محسن مهاجم الأهلي على أن وفاة والده أثرت على أدائه بشكل سلبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والتي توج بها الفراعنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه طلب الرحيل عن الأهلي والانتقال لسموحة من أجل اللعب والتواجد في منتخب مصر.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"وفاة والدي أثرت علي بجانب أنني لم أشارك في مركزي في الملعب".



وتابع :"كابتن شوقي غريب مثل الأب وهو مدرب محترم جدا، وأكن له كل احترام وتقدير".



وواصل :"النادي الأهلي رفض رحيلي عن الأهلي وأول مباراة لي مع رينيه فايلر سجلت هدف".



وزاد :"فضلت الرحيل عن الأهلي في يناير من أجل التواجد مع منتخب مصر الأول والأوليمبي".



وأردف :"فكرت مع وكيل أعمالي في الانتقال لسموحة والمهندس فرج عامر شخصية محترمة للغاية".



وأشار :"الأمور تسير بشكل جيد مع سموحة، ولم يحالفني التوفيق في مباراتين".



وأتم :"أنا لاعب "مودي" فعندما تكون نفسيتي جيدة أكون جيدا في الملعب والعكس".

