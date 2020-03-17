تعرف على تفاصيل وفيات كورونا في مصر

قالت وزارة الصحة، إن جميع جهات الدولة تدير ملف كورونا بشكل تعاوني، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، لتخصيص أماكن عزل في حال انتشار الفيروس.





وأوضحت الوزارة في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، إن الوزارة لديها 3 سيناريوهات للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بتحليل الـpcr لكل من يشتبه في أصابته بالفيروس بشكل مجاني تمامًا.





ولفتت إلى أن السعودية عندما طلبت بأجراء تحليل الـpcr للدخول إلى السعودية، قامت بالإعلان عن التكلفة للتحليل للمصري 1000 جنيه وللأجنبي 70 دولار، لكن كافة التحاليل الخاصة لمن يشبته به تجرى مجانًا.





وأشار إلى أن هناك 4 حالات وفاة بفيروس كورونا تتمثل في: حالة لمصري بلع من العمر 50 عامًا، وحالة أخرى لألمانية تبلغ من العمر 72 عامًا، وسيدة مصرية من محافظة الدقهلية، ومصري آخر.





هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.





وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة، متابعا: "ربنا يحمي ويسلم مصر".





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وأيضا على نطاق المحافظات.





وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.