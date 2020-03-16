صلاح محسن: لاسارتي لم يمنحني الفرصة وراض على أدائي في الأهلي بنسبة 70%

قال صلاح محسن مهاجم الأهلي، إن قيمة انتقاله للنادي الأحمر لم تؤثر بشكل سلبي على مستواه مع الفريق.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كنت سعيد جدا بالانتقال للأهلي في أول يوم والاستقبال كان رائع للغاية، لأن حلم من أحلامي تحقق".



وتابع :"رغبة والدي كانت اللعب للنادي الأهلي، لأن عائلتي كلها تشجع النادي الأهلي".



وأشار :"قيمة انتقالي الكبيرة للأهلي لم تؤثر علي، والدليل بأنني عندما شاركت سجلت أهداف مؤثرة، أنا بحاجة إلى اللعب بشكل مستمر".



وزاد :"النادي الأهلي مختلف عن أي ناد أخر فيطلب منك أن يكون مستواك جيدا بشكل متواصل وتحقيق الفريق للفوز في جميع المباريات".



وأشار :"راض على أدائي في النادي الأهلي بنسبة 70% لأنني لم أحصل على فرصتي في اللعب".



وأوضح :"كنت بحاجة للعب 3 مباريات متتالية بشكل أساسي، ولاسارتي لم يمنحني الفرصة بشكل جيد".



وزاد :"كان أدائي جيد في فترة لاسارتي وعلى الرغم من ظهوري بشكل جيد إلا أنه لم يمنحني فرصة المشاركة".



وأتم حديثه :"جميع لاعبو الأهلي تحدثوا معي عقب الانضمام للنادي، ولا حقيقة لما يقال بأن المبلغ الكبير وضع عامل نفسي على اللاعبين".



