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هل سيكون "كورونا" هو مقلب رامز جلال في رمضان 2020

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:07 ص
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رامز جلال
رامز جلال
لمياء علي
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يطل علينا الفنان رامز جلال في كل عام خلال شهر رمضان ببرامج مقالب مختلفة ومتنوعة الأفكار، وذلك من خلال استضافة عدد من كبار النجوم وخداعهم بهذه المقالب التي تكون غريبة وصعبة وتسبب الذعر والخوف للضيوف.

وبعد انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد الذي يهدد صحة سلامة المواطنين في كل أنحاء البلاد في العالم، قالت بعض المصادر إن رامز جلال، سيتخذ من كورونا فكرة لمقالب برنامجه الجديد في شهر رمضان 2020.

كما كشفت المصادر أن البرنامج سيتم تصويره في دبي، ولقد وقع بالفعل عدد من نجوم الكرة ضحايا لرامز جلال في شهر رمضان المقبل 2020، وأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى قد عاد هو وثنائي القلعة الحمراء الحارس الدولي محمد الشناوى والتونسي علي معلول من دبى اليوم الإثنين من دبى في رحلة سريعة.

هل سيكون "كورونا" هو مقلب رامز جلال في رمضان 2020
هل سيكون "كورونا" هو مقلب رامز جلال في رمضان 2020
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