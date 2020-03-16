محمد حماقي يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا

بعد انتشار العديد من الإشاعات عن إصابة الفنان محمد حماقي بفيروس كورونا الخطير وتأكيد احتجازه بالحجر الصحي، نفى "حماقي" هذه الاشاعات التي سببت له حالة من الذعر من خلال نشر مقطع فيديو جديد له عبر خاصية "إستوري"، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وأكد "محمد"، خلال مقطع الفيديو أن ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا عن إصابته بفيروس كورونا غير صحيح بالمرة، حيث إنه مستقر داخل منزلة ويتخذ كل الإجراءات الوقائية من هذا الفيروس الخطير.



وأيضًا وجه حماقي، خلال مقطع الفيديو العديد من النصائح الوقائية من فيروس كورونا لجمهور من ضمنها نصحهم أن يقللوا من التجمعات ويتخذوا الإجراءات الصحيحة.



وجدير بالذكر أن حماقي، شارك مؤخرًا في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، كعضو لجنة تحكيم بالبرنامج مع الفنانة نانسي عجرم وعاصي الحلاني، وهو برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية لأطفال، وحصلت "نانسي" على لقب هذا الموسم من خلال المتسابق السوري محمد إسلام رميح من خلال تصويت الجمهور، وبرنامج "ذا فويس كيدز" كان يعرض عبر شاشة "إم بي سي مصر"، وحقق البرنامج نسبة نجاح كبيرة في الوطن العربي.



وبالأضافة إلى "محمد"، يواصل التحضير لألبومه الجديد الذي من المقرر طرحه خلال صيف 2020، حيث شارك جمهوره في آخر حفلاته الغنائية بكوبلية صغير من أغنية جديدة من ضمن أغاني الألبوم الجديد، وكانت بعنوان "وكل عرف أن أنا وأنت بنحب بعض إلا انا وانت"، وحظى الكوبلية بتفاعل كبير جدًا خلال الحفلة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.





يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي، ألبوم بعنوان "كل يوم من ده"، وكان الألبوم يتضمن "يا ستار"، و"راسمك في خيالي" و"يزالزال" و"من البداية" و"أجمل يوم"، تعاون من خلالهم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين من ضمنهم رامي سمير وتامر علي ورمضان محمد وتميم وأحمد علي موسى وعمرو مصطفى، وطرحة عبر قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يويتوب"، وحقق نسب مشاهدة عالية جدًا وحصل من خلاله على عدة جوائز.