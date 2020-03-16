صلاح محسن يروي التفاصيل المثيرة في انتقاله للنادي الأهلي ورفضه الزمالك

روى صلاح محسن لاعب الأهلي تفاصيل انتقاله من نادي إنبي إلى الأهلي.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لعبت في قطاع ناشئين نادي إنبي ولعبت أول مباراة لي أمام مصر المقاصة في الدوري الممتاز وكانت من هنا الانطلاقة".



وتابع :"قصة الانتقال للنادي الأهلي كانت صعبة للغاية، فكنت متواجد في فيلا الكابتن علاء عبد الصادق وتم الاتفاق على كافة التفاصيل وقمت بالانتقال للنادي الأهلي".





وواصل :"كان لدي عرض من نادي أوروبي من مارسيليا الفرنسي وفريق أخر من النمسا وتابعني ناس من بوروسيا دورتموند، وفي هذا التوقيت لم أفكر في الاحتراف في هذا التوقيت".



وزاد :"النادي الأهلي احتراف وطموحي كان اللعب للنادي الأهلي، وكنت أتابع محمد أبو تريكة وعماد متعب ومحمد بركات ".



وأشار :"كانت أمنيتي هي الانتقال للنادي الأهلي وهو كان بمثابة الحلم بالنسبة لي وطموح".



وأردف : "لم أتردد لحظة في الانتقال للنادي الأهلي ووكيلي أحمد يحيى أبلغني بعدة عروض ورفضت إغراءات مالية كبيرة وأبلغتع بأن رغبتي هي الانتقال للنادي الأهلي".



وأكمل :"بعدما أبغتهم برغبتي في الانتقال للنادي الأهلي، خرجت من "جراج" السيارات".



وأتم حديثه :"الكابتن علاء عبد الصادق دخل ووجدني متواجد مع مسئولو الزمالك، وأغروني بعربية بي إم دبليلو و4 مليون جنيه مصري، ورفضت كل هذه وأبلغتهم بأن اختياري هو النادي الأهلي، كما أن وكيلي كان له مبلغ كبير جدا".