Advertisements
Advertisements
Advertisements

صلاح محسن يروي التفاصيل المثيرة في انتقاله للنادي الأهلي ورفضه الزمالك

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
روى صلاح محسن لاعب الأهلي تفاصيل انتقاله من نادي إنبي إلى الأهلي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لعبت في قطاع ناشئين نادي إنبي ولعبت أول مباراة لي أمام مصر المقاصة في الدوري الممتاز وكانت من هنا الانطلاقة".

وتابع :"قصة الانتقال للنادي الأهلي كانت صعبة للغاية، فكنت متواجد في فيلا الكابتن علاء عبد الصادق وتم الاتفاق على كافة التفاصيل وقمت بالانتقال للنادي الأهلي".


وواصل :"كان لدي عرض من نادي أوروبي من مارسيليا الفرنسي وفريق أخر من النمسا وتابعني ناس من بوروسيا دورتموند، وفي هذا التوقيت لم أفكر في الاحتراف في هذا التوقيت".

وزاد :"النادي الأهلي احتراف وطموحي كان اللعب للنادي الأهلي، وكنت أتابع محمد أبو تريكة وعماد متعب ومحمد بركات ".

وأشار :"كانت أمنيتي هي الانتقال للنادي الأهلي وهو كان بمثابة الحلم بالنسبة لي وطموح".

وأردف : "لم أتردد لحظة في الانتقال للنادي الأهلي ووكيلي أحمد يحيى أبلغني بعدة عروض ورفضت إغراءات مالية كبيرة وأبلغتع بأن رغبتي هي الانتقال للنادي الأهلي".

وأكمل :"بعدما أبغتهم برغبتي في الانتقال للنادي الأهلي، خرجت من "جراج" السيارات".

وأتم حديثه :"الكابتن علاء عبد الصادق دخل ووجدني متواجد مع مسئولو الزمالك، وأغروني بعربية بي إم دبليلو و4 مليون جنيه مصري، ورفضت كل هذه وأبلغتهم بأن اختياري هو النادي الأهلي، كما أن وكيلي كان له مبلغ كبير جدا".
Advertisements

أخبار تهمك

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفات التى ترعى أطفالاً أقل من 12 سنة

منذ أقل من نصف ساعة

3 سيناريوهات مطروحة على الأهلي في حالة عدم ضم رمضان صبحي نهائيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. الإمارات تدعو مواطنيها في الخارج للعودة إلى البلاد

منذ أقل من ساعتين

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة اليوم

منذ ساعتين

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 16 مارس| رفض عودة الخائن.. وحسم الصفقة الأولى.. موقف حازم إمام النهائي

منذ أقل من ساعة

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين| فيدال يمنح البرسا الصفقة الذهبية.. تفاصيل عقد تيرشتيجن.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام بارتوميو

منذ نصف ساعة

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ يوم

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 6 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يوم

تعليق ناري من أحمد عيد عبد الملك على خناقة بادجي ورمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

10:12 م

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين| فيدال يمنح البرسا الصفقة الذهبية.. تفاصيل عقد تيرشتيجن.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام بارتوميو

11:33 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفات التى ترعى أطفالاً أقل من 12 سنة

11:36 م

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

11:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status