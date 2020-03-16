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فالنسيا يعلن عن كارثة جديدة بسبب فيروس كورونا
الإثنين 16/مارس/2020 - 11:16 م
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أحمد عصام
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أعلن نادي فالنسيا عن كارثة جديدة داخل الفريق بسبب فيروس كورونا، وكان الفريق الإسباني قد أعلن بالأمس عن إصابة بعض اللاعبين وأفراد في الجهاز الفني.
ونشر الفريق الإسباني مساء اليوم بيانا يؤكد خلال إصابة نحو 35% من الأجهزة واللاعبين بالفريق بفيروس كورونا دون ظهور أعراض عليهم.
وأكد فريق فالنسيا أن تلك الإصابات حدثت بسبب المباراة التي خاضها الفريق في إيطاليا أمام فريق اتلانتا في دوري أبطال أوروبا.
وتعرض الخفافيش للهزيمة من فريق اتالانتا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الثمن نهائي.
ونشر الفريق الإسباني مساء اليوم بيانا يؤكد خلال إصابة نحو 35% من الأجهزة واللاعبين بالفريق بفيروس كورونا دون ظهور أعراض عليهم.
وأكد فريق فالنسيا أن تلك الإصابات حدثت بسبب المباراة التي خاضها الفريق في إيطاليا أمام فريق اتلانتا في دوري أبطال أوروبا.
وتعرض الخفافيش للهزيمة من فريق اتالانتا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الثمن نهائي.
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