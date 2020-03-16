رسميا.. فلامينجو يعلن إصابة خورخي جيسوس بكورونا

أعلن نادي فلامينجو البرازيلي اليوم الإثنين ١٦ مارس رسميا إصابة خورخي جيسوس مدرب الفريق بفيروس كورونا.



بيان رسمي من نادي فلامينجو عن إصابة جيسوس بكورونا



وأصدر نادي فلامينجو بيان رسمي يعلن إصابة جيسوس بكورونا حيث جاء نصه كالآتي: المدرب خورخي جيسوس أجرى أول اختبار لفيروس كورونا، وكانت النتيجة إيجابية غير حاسمة، ويتم التحقق من النتيجة حاليًا".



وتابع البيان: "خيسوس تحت الرعاية الطبية لنادي فلامنجو ويتمتع بوضع صحي مستقر، وقرر إدارة النادي التزامه خلال وباء فيروس كورونا، وأعلن تعليق تدريب الفريق الأول وفرق الشباب لمدة أسبوع على الأقل".