أهم أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 16 مارس| رفض عودة الخائن.. وحسم الصفقة الأولى.. موقف حازم إمام النهائي

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين ١٦ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها مطالبة الأجانب بهذا الأمر والكاف ينعش خزينة الزمالك والزمالك يرفض عودة نجم الفريق وغيرها من الأخبار الهامة.









الزمالك يطالب الأجانب بسرعة العودة بسبب تعليق الطيران

شدد مسئولو نادي الزمالك على الثلاثي الأجنبي داخل الفريق بسرعة العودة إلى مصر في غضون الساعات المقبلة بعد قرار تعليق الطيران.





وكان الثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم قد سافروا إلى بلادهم في الساعات الماضية لقضاء أجازة هناك على خلفية حصول الفريق على راحة لمدة أسبوع.









وطلب مسئولو الزمالك من الثلاثي بالعودة يوم الأربعاء المقبل وتواجدهم مبكرًا وتجنب التأخير مما يجبرهم على البقاء في بلادهم حتى نهاية الشهر الجاري.





الزمالك يتسلم مستحقاته من الكاف عبر حسابه

يرغب مسئولو نادي الزمالك في الحصول على مستحقاتهم من الاتحاد الافريقي لكرة القدم عبر الحساب البنكي الخاص بالنادي.





ورفض مسئولو الزمالك تحويل قيمة 350 ألف دولار الخاصة بالتأهل لنصف نهائي افريقيا وما يقرب من 5 ملايين أخرى على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم حتى لا يتم خصم أي أموال كما حدث من قبل.





الزمالك يرفض عودة نجمه الهارب

حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم بشأن عودة التونسي حمدي النقاز من جديد إلى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتحدث البعض داخل الزمالك من أجل الصلح مع النقاز وعودته من جديد إلى الفريق في الموسم المقبل.





وجا قرار إدارة الزمالك برفض الأمر وعدم مناقشة ملف حمدي النقاز خلال الفترة المقبلة بشكل نهائي بسبب ما بدر منه.





الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

يسعى مسؤولي نادي الزمالك، لضم لاعب النادي المصري البورسعيدي، لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت العديد من التقارير الصحفية حصول الزمالك على توقيع الموهية الشابة كريم العراقي، الذي يقدم موسم استثنائي مع الفريق البورسعيدي، ونال إعجاب الجميع مع المنتخب الأولمبي.





ومن المقرر أن يعلن الزمالك رسميا عن ااتمام الصفقة بعد الحصول على موافقة النادي المصري، خاصة وان اللاعب وقع على بياض للفارس الأبيض في حضور وكيله تامر النحاس ومسئولي الزمالك.





كارتيرون يكشف تطورات جديد حول تجديدعقده مع الزمالك

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، عن تفاصيل عقده مع القلعة البيضاء، وحقيقة تمديد فترته توليه مهام الإدارة الفنية من عدمه.





واقترب عقد الفرنسي من الانتهاء مع نهاية الموسم الجاري بعد أن وقع الموسم الماضي مع الأبيض لمدة عام واحد.





وأشار المدير الفني للزمالك إلى أن مصير مع القلعة البيضاء لم يحسم بعد، خاصة وأن مسؤولي الزماك لم يتحدثوا معه حتى الآن بشأن تمديد عقده من عدمه.





مرتضي منصور يتحدث عن علاقته مع تركي آل شيخ وكيف ساعد الزمالك ماديا

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن علاقته مع تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وكيف ساعد النادي ماديا خلال الفترة الماضية.





وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات لقناة النادي الرسمية:"تركي آل الشيخ دفع للزمالك من قبل 180 مليون جنيه دون أن يطلب منه أحد ذلك مؤكداً أن آل الشيخ وعد فأوفى بكل ما عرضه للقلعة البيضاء الزمالك لم يطلب جنيهاً من آل الشيخ ولم يتسول من أحد البعض حاول الوقيعة بيني وبين تركي آل الشيخ بأمور غير حقيقية وتم التقدم ببلاغات أمنية والتأكد من ذلك".





وأضاف مرتضي منصور:" تركي آل الشيخ اطمأن على أزمة إضراب الموظفين والعمال في الأسبوعين الماضيين وأشكره على موقفه وعرض عليً السفر لإسبانيا لعقد اجتماع معه لكنني أبلغته بأنني لا أحب السفر، الزمالك لن يفرط في عناصره المميزة من بينهم اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي".





الزمالك يكشف الموقف النهائي لحازم إمام

كشف أمير مرتضى المشرف العام على فريق الزمالك عن موقفهم بشأن التجديد لحازم إمام لاعب الفريق خلال الموسم المقبل.

وأكد أمير في تصريحات عبر قناة الزمالك أن حازم إمام سيتم التجديد له حيث ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري،مشيرا إلى أن حازم عنصر أساسي مع الفريق.



