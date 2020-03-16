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ارتفاع عدد إصابات فيروس "كورونا" في تركيا
الإثنين 16/مارس/2020 - 10:59 م
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الفجر
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أعلنت تركيا، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.
هذا وسجلت وزارة الصحة التركية، في وقت سابق من اليوم، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "شخصين من المصابين الجدد مرتبطان بالإصابة الأولى، وكانا يخضعان للرقابة الطبية"، لافتاً إلى أن 7 من المصابين الجدد جاؤوا من أوروبا، و3 من أمريكا.
وكانت السلطات التركية، قد علقت السفر مع 9 دول أوروبية.
هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.
وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.
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