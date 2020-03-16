ارتفاع عدد إصابات فيروس "كورونا" في تركيا

أعلنت تركيا، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وسجلت وزارة الصحة التركية، في وقت سابق من اليوم، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "شخصين من المصابين الجدد مرتبطان بالإصابة الأولى، وكانا يخضعان للرقابة الطبية"، لافتاً إلى أن 7 من المصابين الجدد جاؤوا من أوروبا، و3 من أمريكا.





وكانت السلطات التركية، قد علقت السفر مع 9 دول أوروبية.



