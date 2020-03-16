تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي



كشف مجدى عبدالغني، نجم النادى الأهلى السابق، تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع النادي الأهلي عقب انتهاء الإعارة.



وقال مجدي عبد الغني عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" من الصعب استمرار رمضان صبحي، لاعب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة.



وتابع:" من الصعب استمرار رمضان مع الأهلى بسبب المطالب المادية لنادى هيديرسفيلد حيث طلب الحصول على 9 مليون جنيه إسترليني وهذا يفوق قدرات خزينة القلعة الحمراء".



وأضاف: "الأهلى يحتاج لخدمات رمضان ولكن بالوضع المالى الحالى وطلبات النادى الإنجليزى صعب للغاية التعاقد معه".



وعن أزمة اللاعب مع بادجي: "أزمة رمضان وبادجي ليس فيها مشكلة على الإطلاق، ومشادات اللاعبين أمر طبيعي ويحدث فى كبرى الأندية".