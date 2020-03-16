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تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:06 م
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بوابة الفجر
عمر محمد
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كشف مجدى عبدالغني، نجم النادى الأهلى السابق، تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع النادي الأهلي عقب انتهاء الإعارة.

وقال مجدي عبد الغني عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" من الصعب استمرار رمضان صبحي، لاعب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وتابع:" من الصعب استمرار رمضان مع الأهلى بسبب المطالب المادية لنادى هيديرسفيلد حيث طلب الحصول على 9 مليون جنيه إسترليني وهذا يفوق قدرات خزينة القلعة الحمراء".

وأضاف: "الأهلى يحتاج لخدمات رمضان ولكن بالوضع المالى الحالى وطلبات النادى الإنجليزى صعب للغاية التعاقد معه".

وعن أزمة اللاعب مع بادجي: "أزمة رمضان وبادجي ليس فيها مشكلة على الإطلاق، ومشادات اللاعبين أمر طبيعي ويحدث فى كبرى الأندية".
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