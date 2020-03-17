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عمرو أديب عن منع الشيشة: "ألزموا بيوتكم ده وباء"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:08 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، أن قرار منع "الشيشة" كخطوة احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا قرارًا جريئًا، موجها رسالة إلى المصريين، "ألزموا بيوتكم، ده وباء".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، "ساعدونا ربنا يساعدكم، إحنا بناضل بالإمكانيات الموجودة عندنا.. أتوسل إليكم قللوا الخروجات"، مضيفا: "دي مش إجازة للفسح".

وطالب الإعلامي عمرو أديب، القطاع الخاص أن يقلل عدد العمالة أسوة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في تخفيض عدد العاملين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك إجراء يسهل جلوس الأمهات العاملات مع أبنائهم دون أن يؤثر ذلك على راتبهم أو عملهم.

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها، وأيضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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الكلمات المفتاحية

تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا تخفيض العاملين الوقاية منه الدرجة احترازي

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