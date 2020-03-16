المفوضية الأوروبية تعلن دعمها لشركة أدوية ألمانية لعمل لقاح مضاد لـ"كورونا"





أعلنت المفوضية الأوروبية، مساء اليوم الإثنين، أنها تعتزم على دعم شركة "كيورفاك" الألمانية للأدوية، بما يصل إلى 80 مليون يورو في أبحاثها التي تهدف إلى تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "المفوضية دعمت أبحاث الشركة مبكرا وستعاود مساعدتها مرة أخرى الآن".





هذا وجاءت هذا التغريدة عقب أن أجرت هي و المفوضة الأوروبية للأبحاث العلمية ماريا جابريل، محادثة هاتفية مع مسؤولي الشركة الألمانية.





وأضافت فون دير لاين: أن "المهم هو التوصل بأسرع ما يمكن إلى عقار يساعد العالم أجمع".





وكانت تقارير صحفية ألمانية، قد أفادت يوم أمس الأحد، بأن "أمريكا كانت تسعى إلى الحصول على لقاح من إنتاج الشركة تكون حقوق استخدامه حصرية للولايات المتحدة، وذكرت هذه التقارير أن الحكومة الأمريكية عرضت على الشركة الألمانية مبلغًا كبيرًا من المال لهذا الغرض".





وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أن الدعم المالي يمكن أن يكون في شكل ضمان من الاتحاد الأوروبي للشركة الألمانية؛ للحصول على قروض من بنك الاستثمارات الأوروبي.



هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.



