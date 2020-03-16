تونس تعلن إغلاق حدودها الجوية والبرية بسبب "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الإثنين، إغلاق الحدود الجوية والبرية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

داعيًا إلى ضرورة احترام الحجر الصحي الذاتي والالتزام به في إطار مجابهة فيروس "كورونا"؛ حيث أوضح أن عدد المصابين سيكون بالآلاف إذا لم يتم الالتزام بالحجر.

كما أفاد بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 24 حالة،

كما أفاد بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 24 حالة، داعيًا إلى ضرورة احترام الحجر الصحي الذاتي والالتزام به في إطار مجابهة فيروس "كورونا"؛ حيث أوضح أن عدد المصابين سيكون بالآلاف إذا لم يتم الالتزام بالحجر.

تقرر العمل بنظام الحصة الواحدة لمدة 5 ساعات وذلك بداية من بعد الأربعاء 18 مارس، وذلك في إطار مجابهة فيروس كورونا.

وأعلن منع التجمعات في الأسواق والحمامات وتأجيل كل التظاهرات والأنشطة الرياضية والبطولات الرياضية، موضحاً أنه

وأعلن منع التجمعات في الأسواق والحمامات وتأجيل كل التظاهرات والأنشطة الرياضية والبطولات الرياضية، موضحاً أنه تقرر العمل بنظام الحصة الواحدة لمدة 5 ساعات وذلك بداية من بعد الأربعاء 18 مارس، وذلك في إطار مجابهة فيروس كورونا.

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.





وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.





وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



