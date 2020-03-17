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رسالة المتحدث باسم "الوزراء" للقطاع الخاص بشأن تقليل العمالة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:27 ص
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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص غير ملزم بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تقليل العمالة، داعيا إياه في نفس الوقت، بتقليل العمالة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وفي سياق خر، قال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، إن الدولة تبذل جهدها لعودة المصريين العالقين في الخرطوم إلى البلاد، مشيرًا إلى أن السودان طبقت قرار حظر بشأن الطيران، ولكن الدولة ستبذل كل جهدها للوصول إلى حل لإعادتهم لمصر.

وتابع: "لا شيء مستبعد وكل القرارات متاحة على أرض الواقع لمواجهة الفيروس، وكل التقارير الحالية في مصر تؤكد أن معدلات انتشار كورونا في مصر منخفضة جدا".

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة، متابعا: "ربنا يحمي ويسلم مصر".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وأيضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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