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توفيق الربيعة يوجه رسالة هامة للمواطنين لمكافحة "فيروس كورونا" (فيديو)

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:41 م
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توفيق الربيعة - وزير الصحة السعودي
توفيق الربيعة - وزير الصحة السعودي
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حرص الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي، على توجيه رسالة هامة للمواطنين، تتضمن بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك تزامنًا مع القرارات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار الفيروس.

وقال توفيق الربيعة، في مقطع فيديو، بثته وزارة الصحة عبر موقع التغريدات "تويتر"، مخاطبًا المواطنين: "نعيش تحديًا كبيرًا.. فيروس كورونا ينتشر في جميع أنحاء العالم بشكل سريع، ونحن جزء من هذا العالم، وقيادتنا ولله الحمد قامت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية لحمايتكم".

توفيق الربيعة يناشد المواطنين للوقاية من كورونا
وأضاف توفيق الربيعة، قائلًا: "التحدي كما ذكرت كبير، وتعاونكم مهم، من القلب أطلب تعاونكم في أربع نقاط، النقطة الأولى تجنب المصافحة بالكامل، والنقطة الثانية غسل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان سلامتكم، خصوصًا أن اليدين هما أكبر ناقل للمرض".  

وتابع توفيق الربيعة: "النقطة الثالثة تجنب التجمعات بأنواعها، فالتجمعات هي وسيلة لنقل المرض لعدة أشخاص، والنقطة الأخيرة وهي كذلك مهمة، لو أنت قادم من خارج المملكة يجب أن تعزل نفسك في غرفتك بعيدًا عمن حولك لمدة 14 يومًا لسلامتك وسلامة من تحب، فهذه مهمة وطنية، نريد تعاونكم، وكلنا مسؤولون في تحقيق هذه المهمة".

وأعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس الأحد الموافق 15/3/2020، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل بذلك إجمالي الحالات المصابة إلى 118 حالة، تعافت منها 3 حالات. 

وكانت المملكة، قد اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، منها تعليق العمل في جميع الدوائر والأجهزة والمؤسسات الحكومية لمدة 16 يومًا، واقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها، على الطلبات الخارجية فقط، وتعليق الرحلات الجوية.

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