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الصحة تعلن وفاة ثاني ضحية لفيروس كورونا بمحافظة الدقهلية

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:40 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، وفاة ثاني ضحية لفيروس كورونا بمحافظة الدقهلية، وهو مواطن يبلغ من العمر 50 عامًا، تم اكتشاف إصابته قبل يومين، وتوفى في العزل الصحي بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية.

وكشفت مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية أن المتوفى يدعى "أ.ع.ع"، موظف بالضرائب العامة، ومقيم بمدينة بلقاس، ومتزوج ولديه ولدين وثلاث بنات.

وكشفت المصادر أن المتوفى توجه لمستشفى بلقاس، يوم الأربعاء الماضى، يعانى التهاب رئوى حاد ومصاب بالضغط والسكر، وتم أخذ عينه منه يوم الخميس في إطار الترصد لفيروس الكورونا، وجاءت النتائج صباح يوم الجمعة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وتم نقله على الفور في سيارة إسعاف معقمة ذاتيًا إلى العزل بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، وتوفى صباح اليوم الإثنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مصر إلى 4 حالات.

وأشار البيان الصادر عن الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن المتوفى الثانى بفيروس كورونا بالدقهلية كان مخالطًا للسيدة المصرية التي توفيت 12 مارس الجارى بالدقهلية، مشيرا إلى إيجابية الفحص الذى أجرى على أسرة المتوفى لفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد والبالغ عددهم 3 وانهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة لرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة على مستوى الجمهورية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريًا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى ً أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة وآخرين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف نشر ملصقات وإرشادات التوعية الصحية فى جميع المنشأت والأماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات بالتعاون مع قطاعي الصحة والطب البيطرى مشيرا لاهمية المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة.

يذكر أن المحافظة اتخذت عددًا من الاجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية امنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الالكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصه بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة.

كما قرر المحافظ إيقاف جميع الأسواق الاسبوعية فى أطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرارات المشار اليها والتأكد من عدم تنظيم الأسواق للحد من تواجد تجمعات كثيفة للمواطنين.

واضاف محافظ الدقهلية بانه تم تعليق العمل بسناتر التعليم بنطاق المحافظة وهناك حملات يوميه لغلقها بالتنسيق والتعاون مع مديرية امن الدقهلية، وفى ذات السياق قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بان هذه القررات وتلك الاجراءات التى اتخذتها محافظة الدقهلية تستهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وحياة المواطنين مؤكدا على استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة لنجاح منظومة الوقاية بنطاق المحافظة.


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