أنوشكا لـ"الفجر الفني": سعيدة بتجربتي في مسلسل "طاقة حب".. ومسلسل "جراند أوتيل" كان فتحة خير

أنوشكا، فنانة قديرة تتمتع بخفة الظل والصوت العذب والتألق في الأعمال الفنية، التي استطاعت من خلالهم أن تحظى بمكانة كبيرة في قلوب جماهيرها، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي تركت أثر كبيرًا في الوسط الفني.



وفتحت "أنوشكا"، قلبها لـ"الفجر الفني"، وتحدثت عن تجربتها في مسلسل "طاقة حب"، وعن سبب قلة تفاعلها على السوشيال الميديا، إلى نص الحوار...



في البداية ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل طاقة حب؟



هناك العديد من العوامل التي جذبتني للمشاركة في هذا المسلسل من ضمنها شخصيتي المختلفة في المسلسل، وفريق العمل المتميز الذي يبدع دائمًا في التمثيل، بالأضافة إلى المخرج العبقري وشركة الإنتاج التي وفرت إلى المسلسل كل ما يحتاجه.





ماذا عن كواليس المسلسل؟



ممتعه جدًا واستمتعت بالعمل مع جميع أبطال المسلسل والأجواء المرحة، حيث كان "لوكيشن" التصوير دمه خفيف ومحب لبعضه، وللعمل وذلك سبب من الاسباب التي ساعدت على نجاح المسلسل.





هل تابعتي رأي الجمهور على المسلسل؟



بالطبع تابعتها ورأي الجمهور مكتوب واي حد يقدر يشوفه، وأنا سعيدة جدًا جدًا بردود فعل الجمهور على شخصيتي في المسلسل، وعلى المسلسل عمومًا، فرغم عرضه على منصة إلكترونية إلا أن الجمهور سعى لمشاهدته ومتابعته حلقة بحلقة.





هل عرض المسلسل على منصة إلكترونية يؤثر على نجاح المسلسل؟



بالطبع لا يوثر على نجاح أي عمل فني عمومًا بالعكس الجمهور، الآن اتجه لمشاهدة الأعمال الفنية على المنصات الإلكترونية، لأنه يستطيع مشاهدة العمل في أي وقت، وأي مكان عكس شاشة التلفزيون التي تجبر الجمهور على الجلوس في المنزل والارتباط بساعة عرضه، وبالنسبة لي أهم شئ أن العمل يتعرض سواء اتعرض على المنصات الإلكترونية، أو على الفضائيات ويجذب الجمهور لمشاهدته ويحقق نسبة نجاح عالية.





هل من وجهة نظرك الدراما المصرية حاليًا تشهد تطورًا ملحوظًا عن الأول؟



لا يوجد شئ اسمه الأول كان أفضل، لأن كثيرًا من الأعمال التي عرضت زمان، وعاشت لحد الآن وما زالت تجذب الجمهور لمشاهدتها، واتمنى عدد المسلسلات تزيد والإنتاج يزيد ويكون في اهتمام كبير بالدراما المصرية.





برأيك هل الجمهور يمل من المسلسلات الطويلة؟



برأي أن الجمهور عندما يعرض عليه مسلسل حلو وبيحترم عقل المشاهد وموضوعه مختلف وجميع عوامل الفنية مكتمله وقصته قوية بيتقبله الجمهور سوًاء كان طويل أو قصير وبيجذب الجمهور وبيهتم به، لذلك لا يوجد شئ بالطول فعندما يكون العمل جيد الناس بتتعلق به.





ما رأيك في المسلسلات خارج السباق الرمضاني؟



عرض المسلسلات خارج رمضان عمل عظيم واتمنى الاستمرار على ذك لأن عرض المسلسلات كلها داخل الموسم الرمضاني يظلم بعض المسلسلات، ولا تأخذ حقها؛ لأن المشاهد لا يستطيع متابعة هذا الكم من المسلسلات، فأنا أؤيد هذه الفكرة؛ لأن كل الاعمال ستحقق نجاحًا كبيرًا وهتتشاف طوال العام.





ما سبب قلة أعمالك الغنائية الفترة الأخيرة؟



لأن مسلسل "طاقة حب"؛ أخذ كل اهتمامي وتركيزي ووقتي، وبما أنه اتعرض خلاص فالفترة القادمة سيكون لدي متسع من الوقت، وسيكون كل اهتمامي باعمالي الغنائية، فانا أحضر لمجموعة أغاني جديدة سأعلن عنها قريبًا.





ما الربح الذي حققته أنوشكا من خلال تجاربها الفنية؟



حققت كثيرًا من الأرباح من خلال تواجدي في الوسط الفني من أهمها محبة الناس فهي أكثر حاجة الفنان بيطمح لها في عالمنا، وأيضًا الرأي الخالي من كل المحسوبيات.





هل الفنانة أنوشكا راضية عن أعمالها الفترة الأخيرة؟



بالطبع أنا راضية عن كل حاجة قدمتها؛ لأن بعملها بحب شديد وبعطيها اهتمام كبير وبختارها بكل عناية وتركيز.





ما هي خلطة الفنانة أنوشكا لنجاح ادوارها الفنية؟



لا استطيع قول ما هي الخلطة ولكن الذي استطيع قوله أن أنا بحب اللي بعمله وبحترم أي عمل بقدمه وبعطيه أكثر من حقه.





ما هي شروطك لقبول السيناريو؟



أن أشعر واقتنع بالعمل الذي يعرض عليا لكي استطيع تقديمه بشكل مقنع وبالأضافة أن يكون السيناريو قوي وجيد وفكرته جديد خارج الصندوق.





ما أكثر عمل من أعمالك الفنية أثر فيكي؟



كل عمل قدمته أكيد أثر فيا وفيه علامات قوية جدًا في أعمالي الفنية إذا كان على التمثيل كان مسلسل "جراند أوتيل" كان فتحة خير عليا، وأيضًا برنامج "صالون انوشكا" كان يقظة قوية في مشواري الفني، وكذلك آخر ألبوم غنائي لي كان علامة مميزة في خطواتي، فكل خطوة تحقق نجاح تشجعني على تقديم الكثير من الأعمال الفنية.





ما الأقرب لقلبك أنوشكا الفنانة أم أنوشكا المطربة؟



لا استطيع قول من الأكثر قربًا لقلبي منهم، لأن الاثنين عشقي تمامًا وبقدرهم وبحترمهم جدًا.





هل التمثيل جه على حساب الغناء الفترة الآخيرة؟



لا بالطبع التمثيل لم يكن على حساب الغناء ولا استطيع قول ذلك، لأنني في التمثيل بكون مهتمه فقط بشخصيتي في الفيلم أو المسلسل؛ لأن فيه آخرين من إنتاج ومخرج وزملاء وكتاب وناس كثيرة تحمل مسؤلية العمل، إنما الغناء بيكون مسؤلية اختيار العناصر ومسؤلية التمثيل والاهتمام المادي فكل حاجة بتكون على عاتقي لذلك الغناء بيكون أثقل وأصعب من التمثيل.





ما الشخصية التي تتمني تقدميها؟



لا يوجد شخصية معينة اتمنى تقديمها، ولكن أنا اتمنى دائمًا أن اختار لون سواء كان شخصية اقدمها أو أغنية يكون العمل بيحاكي إحساسي، وأكون متعاطفة مع الشخصية وأي حاجة بعملها بفضل أن يقدني إحساسي.





ما الشخصية التي قدمتيها وشعرتي أنها تشبه شخصيتك الحقيقية؟



في كل عمل بقدمه سوء كان أغنية أو مسلسل أو فيلم بيكون في جزء يشبه شخصية الفنان الحقيقية وهذا شئ معروف.





ما سبب قلة تفاعلك على السوشيال ميديا..وهل لها دور في نجاح الفنان؟



لانني لا أجلس كثيرًا على السوشيال ميديا، ولو فيه حاجة مهمة بكتبها على السوشيال والعكس يعني على حسب أهمية المنشور، ليس لها دور في نجاح الفنان ولكن دورها في عرض أعماله على السوشيال ميديا.





ماذا عن مشاركتك في رمضان 2020؟



حتى الآن لا لم اتعاقد على مسلسل في رمضان.





ما هي نصيحتك للشخص الطامح في التمثيل؟



كل شخص لديه حلم لا بد أن يركض وراء حلمه، ولا يتكاسل عنه وهذه حاجات مهمه جدًا، فلو توقف شوية وعاد مره آخرى لاستكمال حلمه فهذا شئ عظيم، ولكن لا يتنازل عن أحلامه ويشتغل عليه لأن لا يوجد حلم يتحقق بدون العمل.

