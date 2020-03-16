"ريلمي" تطلق وحوش الألعاب الجديدة realme C3 وrealme 6i

من جانبه قال جوزيف وانج، المدير العام لعمليات ريلمي الشرق الأوسط وأفريقيا، إن استراتيجية ريلمي في 2020 تهدف إلى أن تصبح في المراكز الثلاثة الأولى في السوق المصري.

وتابع وانج: "نهدف إلى تحسين خبرتنا، وهذا من خلال تقديم أجهزة متنوعة بداية من الفئة الاقتصادية والأجهزة المتوسطة، والرائدة ، والذي يأتي ضمن استراتيجيتنا لتوسيع وتغطية احتياجات جميع المستخدمين في السوق المصري خلال 2020. "

أما عن مواصفات هاتف realme C3، فهو يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية AI، بالإضافة إلى بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير مع شاشة HD+ Mini-drop Fullscreen عالية الدقة بحجم 6.5 بوصة، أما عن أداء الهاتف، يأتي الهاتف بمعالج MediaTek Helio G70، ويتوفر بلونين أحمر ناري، وأزرق جليدي.

ويأتي هاتف ريلمي C3 بأول معالج MediaTek Helio G70 والذي يعد الأفضل في فئته ويأتي بتقنية الألعاب من MediaTek لتحسين زمن الوصول إلى الشبكة، كما إنه معالج ثماني النواة بسعة 12 نانومتر يعمل بساعة تصل إلى 2.0 جيجاهرتز، مما يجعل هاتف ريلمي C3 واحدًا من أسرع وأحدث الهواتف في فئته، ويأتي الهاتف بنسخة واحدة بسعة 3 جيجابايت رام، و64 جيجابايت روم.

يعد realme C3 مثالياً لمستخدمي الهواتف الذكية السائدة للاعبين المُحترفين للهواتف المحمولة من خلال وحدة معالجة الرسومات Mali-G52 عالية الكفاءة والفعالية.

كما يأتي ريلمي C3 مع بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير والتي تمكن للمستخدم الاستمتاع بالترفيه بدون توقف، فيمكن للمستخدم أن يتحدث لساعات ويقوم بتشغيل مقاطع فيديو YouTube، ويستمع إلى الموسيقى، ويلعب، وينتقل لساعات دون أي انقطاع. كما يدعم الشحن العكسي، مما يعني أنه يمكن شحن الأجهزة الأخرى مثل بنك الطاقة.

وبالنسبة لمواصفات هاتف realme 6i، فهو يأتي مع كاميرا رباعية بدعم تقنية الذكاء الاصطناعي ودقة 48 ميجابكسل، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ومزود بشاشة كاملة بحجم 6.5 بوصة، ويعتبر هاتفrealme 6i أول هاتف يأتي بمعالج MediaTek Helio G80 في العالم.

ويأتي realme 6i بأول مجموعة من شرائح Helio G80 في العالم ، مما يوفر قوة مذهلة. فوحدة المعالجة المركزية الثماني النواة لها تردد رئيسي يصل إلى 2.0 جيجا هرتز ، حيث تقدم أداء أفضل بنسبة 10 ٪ من الجيل السابق.

وتوفر وحدة معالجة الرسومات GPU 1000MHz من G52 Mali أداءً أفضل بنسبة 10٪. والنتيجة هي جودة صورة أكبر ومعدل إطار أكثر ثباتًا مما يجعل الجهاز realme 6i متميزًا أثناء اللعب.

وكذلك يأتي realme 6i بنظام كاميرا رباعية قوية، كل كاميرا تنفذ وظيفتها وتتعاون عن كثب مع الآخرين، مما ينتج تجربة صور رائعة وممتعة. حيث تساعد الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل على إنتاج صور واضحة وجميلة.

مع بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وهي أكبر بطارية في شركة realme من حيث طول عمر البطارية، وتتميز بحماية ثلاثية للسلامة، مما يجعل هاتف realme 6i واحد من أكثر الهواتف الذكية التي تمنح للمستخدمين أفضل مواصفات وتجربة وهذا في الفئة السعرية أقل من 3000 جنيها.

وكانت سلسلة realme 5 وrealme 5 pro قد حظت بمبيعات أكثر من 320 ألف جهاز، وكان هاتف ريلمي 5 هو أفضل هاتف في فئة ال3 ألاف جنيه، ووضع هذا النجاح realme 6i في منافسة أكثر صرامة ومستوى محتمل من الطلب أعلى بسبب ميزاته القوية.



