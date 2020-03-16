البورصة الأمريكية تواصل الانهيار و"داو جونز" يسجل أكبر خسارة منذ1987





واصلت البورصة الأمريكية الإنهيار بنهاية التعاملات اليوم الإثنين ليسجل مؤشر "داو جونز" أكبر هبوط يومي من حيث النسبة المئوية منذ 1987 كما تراجع "ناسداك" بأكبر وتيرة انخفاض يومي في تاريخه في نهاية الجلسة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة قد تكون قادرة على التخلص من أزمة كورونا بحلول أغسطس المقبل.





وعند سؤاله من قبل الصحفيين عن احتمالية وقوع الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود، أجاب ترامب: "ربما"، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة سوف تشهد طفرة اقتصادية بعد احتواء الفيروس.





وتراجع مؤشر "ستاندرد أند بورز" بنحو 8 بالمائة بعد دقائق من بداية جلسة اليوم، ما تسبب في إيقاف التداولات لمدة 15 دقيقة وعودته لاحقاً بخسائر تتجاوز 12 بالمائة.





وجاء أداء الأسهم الأمريكية رغم قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس بخفض معدلات الفائدة في اجتماع طارئ إلى نسبة تتراوح بين صفر و0.25 بالمائة وهو أدنى مستوى منذ 2015، في محاولة لاحتواء تأثيرات "كوفيد-19" على اقتصاد البلاد.





كما أطلق البنك المركزي الأمريكي برنامجًا ضخمًا للتيسير الكمي بقيمة 700 مليار دولار.





ورغم قرارات المركزي الأمريكي التيسيرية، لايزال القلق يسيطر على المستثمرين جراء تفشي فيروس كورونا بشكل ملحوظ، وأثره على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.





وارتفع عدد الإصابات بالفيروس المميت في الولايات المتحدة إلى 3774 ووفاة 69 شخصاً.





وانهي مؤشر "داو جونز" الصناعي مترجعًا بنسبة 12.9 بالمائة ليسجل 20188.5 نقطة.





وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 11.9 بالمائة ليسجل 2386 نقطة.





وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 12.3 بالمائة لتسجل 6904.5 نقطة.





وهبط المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.7 بالمائة ليسجل 98.067.