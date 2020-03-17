وزير التعليم: بث مباشر للحصص الدراسية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "نجمع محتوى التعليم الأساسي لوضعه في موقع محدد على بنك المعرفة"، لافتًا إلى أن مصادر التعليم الأساسي المختلفة ستكون متاحة للمصريين خلال أسبوع.





وتابع "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "نحن لا نشتري مناهج دراسية، نحن نطلب من الشركات الأجنبية تفصيل المناهج الدراسية التي نريدها".





وأوضح أن بنك المعرفة مرجع لجميع الطلاب، وأن النظام التعليمي الجديد يقوم على الفهم، متابعًا: "نحن نعمل مع قنوات تعليمية ليكون هناك بث مباشر للحصص الدراسية".





وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





أثار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بداية من اليوم الأحد، ردود أفعال إيجابية، بين مرتادي موقع التدوين تويتر، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.





وظهر اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، في المركز الأول في قائمة "الترند" المصري، السبت، بعد دقائق من إعلان قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع.





كان صرح الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمي وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.