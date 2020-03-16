Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الإمارات تدعو مواطنيها في الخارج للعودة إلى البلاد

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:19 م
Advertisements
وزارة الخارجية الإماراتية
وزارة الخارجية الإماراتية
الفجر
Advertisements

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، مساء اليوم الإثنين، المواطنين المسافرين خارج الدولة بضرورة العودة إلى البلاد، نظرًا لصعوبة السفر وفي إطار حرص دولة الإمارات الدائم على صحة وسلامة المواطنين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "وام".

كما دعت الخارجية الطلبة والمرضى المواطنين في الخارج إلى ضرورة التنسيق مع جهة الابتعاث من خلال سفارة الدولة في بلد المقر، مؤكدة على أهمية تواصل المواطنين المسافرين مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 80044444.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، قد أعلنت مساء أمس الأحد، تسجيل شفاء 3 حالات إضافية لمصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 26 حالة.

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا الخارجية الإماراتية الإمارات

أخبار تهمك

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الأهلي من أجل التصدي لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 8 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ ثلث ساعة

أخبار الأهلي اليوم| خناقة تشعل المارد الأحمر.. ورد فعل قوي من عبد الحفيظ وفايلر يتدخل بقرار سريع

منذ أقل من نصف ساعة

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 22 ساعة

باريس سان جيرمان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن نيمار

منذ ساعتين و 38 دقيقة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 15 ساعة

3 سيناريوهات مطروحة على الأهلي في حالة عدم ضم رمضان صبحي نهائيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يوم

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

إيطاليا تسجل 250 حالة وفاة جديدة لمصابين بـ"كورونا"

الصحة القطرية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"

البرتغال تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

مباحثات "إماراتية - أردنية" بشأن جهود مكافحة كورونا

عاجل.. أمريكا تعلن إجراء أول تجربة للتوصل إلى لقاح ضد "كورونا"

أمريكا تعترض بقوة على اتهامات الصين لها بشأن "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

10:12 م

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

06:15 م

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

04:11 م

3 سيناريوهات مطروحة على الأهلي في حالة عدم ضم رمضان صبحي نهائيا

09:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status