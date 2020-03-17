Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة الصحة ردًا على تقرير الجارديان عن مصر: "عندنا شفافية"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:17 ص
Advertisements
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن دهشتها عن تقرير "الجارديان" الذي زعم أن حالات الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 19 ألف، قائلة: "إحنا ناس عندنا شفافية، ومعظم الحالات التي تم رصدها كانت ناتجة عن تقصي".

وأشار "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن ما تم نشره غير دقيق، وليس له علاقة بالبحث العلمي، منوهة بأن عند الوصول إلى 1000 حالة إصابة بالفيروس في مصر، لن نتمكن حينها من معرفة مصدر الحالة، ولا يمكن حصر المخالطين بشكل قوي.

وأضافت وزيرة الصحة، أن هدف كل الدول أن لا تصل للذروة في معدلات الإصابة، مؤكدة أن وعي الشعوب يساهم في تقليل نسب الإصابة، متابعة: "لما نغلق السناتر.. الأسر متروحش تستضيف الدروس في بيوتها".

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها، وأيضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

غلق سناتر سناتر حالات الاصابة تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا اليو الوقاية منه الدرجة احترازي

أخبار تهمك

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

حلول جديدة لاستئناف الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ يوم

رسالة المتحدث باسم "الوزراء" للقطاع الخاص بشأن تقليل العمالة

منذ حوالي 3 ساعات

مجدي قفشة يكشف عن إقناعة لنجم بيراميدز بالانتقال للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 13 ساعة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 9 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ يوم

بعد تزاحم الناس.. "التموين" تزف خبر سار للمواطنين بشأن السلع

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..اتحاد الكرة يكشف أمر خطير بشأن المحترفين المصريين

منذ ساعتين و 16 دقيقة

وفاة أول مدرب متأثرًا بفيروس كورونا

منذ ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإيقاف حركة الطيران

خيال علمي.. رد ناري من "الوزراء" على تقرير "الجارديان"

رد الصحة على الجارديان حول أعداد مصابي كورونا في مصر

حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا في السجون المصرية

علي الدين هلال: فيروس كورونا "خراب على الجميع"

الصحة: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

12:57 ص

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

02:59 ص

حلول جديدة لاستئناف الدوري المصري

05:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status