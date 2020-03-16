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رسالة من حارس الأهلي لمحاربة فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:16 م
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بوابة الفجر
عمر محمد
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وجه شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، رسالة قوية عن الموقف الحالي للدولة المصرية لمحاربة فيروس كورونا .


وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": " ‏الدولة اتخذت قرارات صائبة خوفا على صحة مواطنيها، الالتزام في المنازل قدر الإمكان أقل مايمكن أن نقدمه نحن كمواطنون حفاظا على سلامتنا أولا، ومشاركة منا في منع انتشار العدوى
 ثانيا، مسؤوليه فرديه تبدو بسيطة ولكن تعطي مردودا كبيرا بإذن الله".

وأضاف: "‏فالخطورة هنا ليست في الإصابة بالفيروس ولكن لما يتطلبه من علاج خاص لكل حالة كالعزل والعناية المركزة، فلا قدر الله إذا زادت معدلات المصابين في مصر فأعتقد أن أي نظام صحي لن يكون قادرا على استيعاب كل أعداد المصابين في نفس الوقت وتقديم العناية الكاملة".
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