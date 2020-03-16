أخبار الأهلي اليوم| خناقة تشعل المارد الأحمر.. ورد فعل قوي من عبد الحفيظ وفايلر يتدخل بقرار سريع

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 16مارس 2020،العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الاول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض الفجر الرياضي أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين :





الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل





يسعى النادي الأهلي للحفاظ على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول، بتمديدوعقده بعد العروض التي انهالت عليه نتيجة الأداء الرائع الذي يقدمه مع القلعة الحمراء.





وكشف "الفجر الرياضي" من خلال مصادره الخاصة داخل اروقة النادي الأهلي أن عقد المدير الفني السويسري مع المارد الأحمر، ينص على تجديده تلقائيا لمدة موسم واحد حال الحصول على بطولتي الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.





وفي حال تحقيق الأهلي لبطولة الدوري ودوري الأبطال، وطلب بعدها فايلر الرحيل عن قيادة الأحمر، فسيتوجب عليه دفع 6 أشهر من قيمة راتبه كشرط جزائي للموافقة على رحيله، كما أن بإمكانه إزالة شرط الحصول على البطولتين وإخطار المدرب السويسري بتمديد تعاقده لموسم آخر بموافقته.





وعلم "الفجر الرياضي" تفاصيل طلبات فايلر لمجلس الإدارة خلال الفنرة الماضية للزحف نحو البطولات التي ينافس بها بشكل قوي.





وطلب فايلر وضع خطة محكمه للفريق قبل بداية الاستعدادات للموسم المقبل، خاصة وأنه قدم على قوام أساسي لم يستطع اختياره بنفسه، في ظل تغيير الأهلي لعدد كبير من المدربين في الأونة الأخيرة، ولم يتطرق فايلر إلى أي شروط لتجديد.





نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز





منح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، مهلة أخيرة من أجل تجديد تعاقده قبل أن يقرر الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.





وحرص أحمد فتحي نجم وقائد المنتخب الوطني، على عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، من أجل حسم ملف تجديده ومعرفة مصيره من الاستمرار بالموسم المقبل.





وأخطر فتحي مدير الكرة بأنه سينتظر حتى نهاية الشهر الجاري، حتى يتم فتح ملف تجديد تعاقده قبل اتخاذ قرار بالتفاوض مع أي نادي يرغب في الحصول على خدماته.





وأبدى نجم المارد الأحمر، استيائه الشديد من تجاهل التفاوض معه حول تجديد عقده مع الفريق، رغم انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.





ويمتلك اللاعب عروضًا محلية يعد أبرزها بيراميدز سبورت، براتب خيالي من أجل التوقيع على عقود انتقاله، إلا أن فتحي طالب بتأجيل المفاوضات لإشعار آخر.





تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي





وقعت مشادة قوية بين رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وزميله السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر خلال المران الجماعي اليوم الاثنين والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





وكشف مصدر لـ"الفجر الرياضي" تفاصيل الـ"الخناقة" التي حدثت بين كلا اللاعبين، حيث قام بادجي في إحدى الكرات المشتركة بالتدخل على رمضان صبحي بقوة، ليقوم الأخير بدفع المهاجم السنغالي في صدره، لتنشب مشاداة كبيرة بينهما.





وأضاف المصدر بأن المشادة الكبيرة حدثت في حضور الثنائي رينيه فايلر المدير الفني وسيد عبد لحفيظ مدير الكرة ولم يتمكنا من السيطرة على الموقف، ليقرر فايلر المدير الفني للفريق الأحمر إلغاء المران.





وتابع المصدر بأنه عقب قيام فايلر بإلغاء المران دخل رمضان صبحي لغرفة خلع الملابس ليقوم بسب بادجي ويدخل في مشاداة كلامية مع سيد عبد الحفيظ أمام جميع اللاعبين.





وواصل المصدر رواية ما حدث حيث أكد بأن لاعبي الأهلي حاولوا السيطرة على أعصاب رمضان صبحي المنفلتة وتهدئته ليأمر فايلر عبد الحفيظ بتوقيع عقوبة مالية على رمضان وبادجي.





الأهلي يعاقب ثنائي الفريق بعد "خناقة" التدريبات





استقر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توقيع غرامة مادية مغلظة على ثنائي الفريق، بسبب خناقة التدريبات.





وقرر عبدالحفيظ، توقيع عقوبة مادية على رمضان صبحي وأليو بادجي، بعد اشتباكهم في مران الفريق، والتطاول على بعضهما في غرفة الملابس بعد نهاية التدريبات.





واشتبك رمضان صبحي نجم الفريق مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، بسبب التدخلات القوية خلال التدريبات، خاصةً أن رمضان صبحي عائد من إصابة مؤخرًا.





وغاب رمضان صبحي عن مباريات فريقه لما يقرب من شهرين تقريبًا بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.





فايلر يتخذ قرارا جديدا بسبب كورونا





قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 6 أيام.





وجاء قرار المدرب السويسري بمنح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 6 أيام في ظل تعلق كافة الأنشطة الرياضية في مصر لمدة أسبوعين كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن أول أمس بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في مصر لمدة أسبوعين بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



