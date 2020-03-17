التعليم: تكلفة المادة العلمية على بنك المعرفة 50 مليون دولار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تكلفة المادة العلمية على بنك المعرفة 50 مليون دولار، لافتًا إلى أن بنك المعرفة اتسع للأطفال من "كي جي 1".





وأشار "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن بنك المعرفة يضم محتوى تعليمي من "كي جي 1" حتى الثانوية العامة.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أن بنك المعرفة يضم محتوى تفاعلي لشرح كل درس، متابعًا: "ترجمنا المناهج الأمريكية من أولى ابتدائي حتى الثانوية العامة إلى اللغة العربية"، لافتًا إلى أن المناهج الأمريكية المترجمة إلى العربية موجودة على بنك المعرفة.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.









أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بداية من اليوم الأحد، ردود أفعال إيجابية، بين مرتادى موقع التدوين تويتر، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.





وظهر اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، في المركز الأول في قائمة الترند المصري، السبت، بعد دقائق من إعلان قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع.





كان صرح الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمي وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.