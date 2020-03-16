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خبير: ما حدث خلال الأيام الماضية أعاد كتابة خريطة الاقتصاد العالمي

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:12 م
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محسن عادل
محسن عادل
كـسـاب أحـمـد
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قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بخفض  نسبة لفائدة كان قويًا، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال الـ10 أيام الماضية أعاد كتابة خريطة الاقتصاد العالمي، فلم يكن من المتوقع أن تخسر البورصات العالمية 15 ترليون دولا في أقل من أسبوع، وان تكون نسبة الفائدة في أمريكا صفر.

وتابع "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن ما يحدث ينذر بأزمة مالية عالمية أكبر من الأزمة التي حدثت في عام 2008، لافتًا إلى أن البنك المركزي قرر تأجيل أقساط فوائد القروض للشركات الصغيرة 6 شهور، وفي حال تعثر هذه الشركات ستقوم البنوك بإعطاء قروض لهذه الشركات، حتى لا تقوم هذه الشركات بتسريح العمالة، لافتًا إلى أن الصين سرحت 5 مليون عامل خلال الفترة الاخيرة بسبب فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي قام بها البنك المركزي كان ضرورية لتقليل تكلفة فائدة الاقتراض، وبالتالي انشاء العديد من المصانع وزيادة الاستثمارات، مشددًا على ضرورة أن يقوم المواطنين بتقليل من شراء السلع، لأن هذا الامر سيؤدي إلى أزمة دون داع.


هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة، متابعا: "ربنا يحمي ويسلم مصر".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.
وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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تعليق الدراسة في الجامعات الوقاية منه اسعار الفائدة

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