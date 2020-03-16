حملة مكبرة لتطهير مساجد كفر الشيخ بالكلور لمواجهة فيروس "كورونا"



جدير بالذكر أن الاحتفالات بالمولد الرجبي للعارف بالله سيدي إبراهيم دسوق، تقام في شهر رجب من كل عام، وكان مزمع بدئه اليوم السبت لمدة اسبوع بمشاركة الطرق الصوفية وهو خلاف المولد الدسوقي الكبير الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام وهو ذكري مولد العارف بالله الدسوقي.

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، إنه قد أصدر توجيهات مشددة إلي جميع مديري الإدارات بتدشين حمله التطهير والنظافه بجميع المساجد، وذلك بالكلور والمواد المطهرة، لمواجهة فيروس "كورونا"، مشيدا بالروح الطيبه وتعاون رواد المساجد من خلال تزويدها بالمطهرات والمشاركة الفعالة في نجاح الحملة التي تستمر يوميا في جميع المساجد تحت إشراف مديري الإدارات المختلفة.حيث أكد الفقي، أن من اعمال البر دفع الضرر عن الناس وعدم الحاق الأذى بهم، موضحا أن روح التكاتف ليست غريبه علي مجتمعنا لاسيما عندما تتهدنا المخاطر، ومشددًا على جميع الأئمه بوقف كل الفعاليات والأحتفالات والأقتصار علي أداء الصلوات الخمس وخطبه الجمعة.وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه قد تم تفعيل قرار الدكتور مختار جمعه، وزير الاوقاف بأن تكون الخطبه 15 دقيقه فقط مع الإلتزام بعنوان خطبه الوزاره، كما تقرر وقف العمل بدور المناسبات والمدارس القرانيه والعلميه ومكاتب التحفيظ ولحين صدور تعليمات اخري من الوزاره، فضلا عن أن فريق التفتيش والمتابعه يجوب القري والنجوع لمراقبة تنفيذ التعليمات بكل دقه.وكان الشيخ سعد الفقي قد قرر تأجيل الدراسة بجميع مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزاره الأوقاف ومراكز التدريب التابعة لوزارة الأوقاف لمدة أسبوعين اتساقًا مع تأجيل الدراسة بالمدارس، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.وقال الفقي، إنه في ضوء حرص الوزارةعلى الإسهام الجاد في الإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا فإن الوزارة قد نسقت مع المشيخة العامة للطرق الصوفية وجرى الاتفاق بينهما على الاكتفاء بخطبة الجمعة التي خصصت للحديث عن الإسراء والمعراج يوم 25 رجب وعدم إقامة أية فعاليات جماهيرية أو احتفالية.وأعلنت مديرية أوقاف كفر الشيخ، إلغاء الاحتفالات السنوية بالمولد الرجبي للعارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، وذلك يأتي امتثالًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 بتاريخ 9 مارس 2020، بتعليق إقامة أي احتفالات أو أنشطة أو موالد أو مؤتمرات، للحد من انتشار فيروس " كورونا".وأوقفت المديرية الاحتفالات من جانبها، والتي كان يتم المشاركة فيها بإقامة ندوات وأمسيات دينية وتواشيح.