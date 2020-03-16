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ترامب: مرحلة تطوير اللقاحات لـ"كورونا" بدأت والنتائج واعدة

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:50 م
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الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إن مرحلة تطوير اللقاحات لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بدأت والنتائج واعدة، لافتاً إلى أن العمل جار أيضًا على تطوير علاجات للتخفيف من وطأة الأعراض على المرضى.

وأضاف ترامب: أننا "بدأنا في المرحلة الأولى من تجربة لقاح لمواجهة الفيروس، وهذه هي أسرع مرة في التاريخ يحدث فيها هذا الأمر، ونقوم بتطوير أيضاً علاجات للتخفيف من وطأة الأعراض على المرضى".

ولفت إلى أن "هذا المرض يمكن احتوائه بحلول يوليو أو أغسطس"، داعياً الطلاب إلى "الدراسة عن بعد، وتجنب التجمعات التي يزيد العدد فيها عن 10 أفراد"، مؤكدًا على أن الولايات المتحدة لا تفكر في الوقت الحالي بفرض حظر للتجول.

كما أكد على أن إدارته سوف تطبق على مدار الأسبوعين المقبلين تعليمات صارمة لمواجهة كورونا، موضحاً أنه يبحث الطلب من الجيش بشأن بناء مستشفيات مؤقتة.

وسجلت الولايات المتحدة، 3000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع تحذيرات من تغير الحياة في أمريكا بالتزامن مع مواجهة تفشي المرض.

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.

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كورونا ترامب الرئيس الأمريكي أمريكا

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