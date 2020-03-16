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3 نجوم ضحايا رامز جلال في رمضان

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:08 م
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محمد الشناوي
محمد الشناوي
عمر محمد
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سافر 3 نجوم من فريق الكرة بالنادي الأهلي خارج مصر لتصوير حلقات برنامج رامز جلال في شهر رمضان الكريم الذي يحل 24 أبريل المقبل.

وعلم" الفجر الرياضي" أن الثلاثي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والتونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، سافروا إلى دبي منذ أيام لتصوير برنامج رامز جلال مقابل تقاضي أجر كبير في الحلقة الواحدة.

ما علمناه أن الثلاثي عبد الحفيظ ومحمد الشناوي وعلي معلول كل منهم حصل على 200 ألف جنيه مقابل تصوير حلقة برنامج رامز جلال الجديد في شهر رمضان الكريم في دبي.
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