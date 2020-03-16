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البورصات الأوروبية تسجل أدنى مستوى منذ 2012

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:45 م
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مؤشر داكس الألماني
مؤشر داكس الألماني
وكالات
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سجلت البورصات الأوروبية أدني مستوي فى 2012 بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاع السفر والترفية الذى هوي بنحو 10 بالمائة مع زيادة إغلاق دول عديدة في القارة الأوروبية للحد من انتشار "كوفيد-19".

وجاء أداء البورصات الأوروبية اليوم مع فرض إسبانيا توقفاً لمدة 15 يوماً على الصعيد الوطني، مع حظر التحركات غير الضرورية لمواطنيها البالغ عددهم حوالي 46 مليون نسمة، معلنة بذلك حالة الطوارئ في البلاد، بعد أن سجلت أعلى عدد حالات إصابة بالكورونا في أوروبا بعد إيطاليا.

وخلال نفس الفترة، أغلقت كذلك فرنسا وألمانيا أجزاء كبيرة من اقتصاداتهما مع وضع إجراءات مشددة على الحدود لاحتواء تفشي الكورونا.

ولم تتلق الأسواق الدعم من الخطوة المفاجئة للمركزي الأمريكي، حيث خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة إلى نطاق يتراوح بين "صفر" و 0.25 بالمائة، كما أطلق برنامج تيسير كمي ضخم في خطوة طارئة.

وتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 4.9 بالمائة ليسجل 284.6 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ ديسمبر لعام 2012.

وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 4 بالمائة ليسجل 5151.08 نقطة.

وخسر مؤشر "فوتسي إم.بي.آي" الإيطالي نحو 6.1 بالمائة ليسجل14980.3 نقطة.

وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 5.7 بالمائة مسجلاً 3881.4 نقطة، كما هبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 5.3 بالمائة ليسجل 8742.2 نقطة.

وصعد سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 1.1158 دولار.
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