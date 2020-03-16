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مارينا لـ"الفجر الفني": انتظر بداية تصوير فيلم.. ولم أفكر في الزواج

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:58 م
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مارينا
مارينا
ريهام كمال
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كشفت الفنانة الشابة مارينا، عن انتظارها لبداية تصوير فيلم جديد تشارك فيه، وبعد قيد عائلي عن نوعية الأدوار التي تقدم لها، والزواج في الفترة الحالية.

قالت مارينا، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "اختياراتي للأدوار لم ترجع لي فقط بل استشير فيها الكبار في هذا المجال.

وتابعت: "بعد مسلسل قيد عائلي، كل ما يعرض علي لم تكن فيها المساحة الكافية، وعن فكرة الزواج لم أفكر فيها في الفترة الحالية، أريد التركيز في العمل فقط.

وفي سياق منفصل شاركت الفنانة الشابة مارينا، في مسلسل قيد عائلي، جسدت شخصية ابنة الفنانة سيمون، المنتج ريمون مقار، هو الذي رشحها للمشاركة في المسلسل، والمخرج تامر حمزة، وقف بجانبها وأعطاها الثقة لتجسيد الدور بطريقة صحيحة.

وقالت مارينا في تصريحات صحفية أن العلاقة بينهاوبين الفنانة سيمون، جيدة للغاية وأنها متعاونه معاها وتعامله كأنها ابنتها أثناء التصوير وخارج التصوير.

وساعدتها كثيرا وتوجهه وتعطي لها الفنانة سيمون، الكثير من النصائح التي تساعدها فى تقديم الشخصية بشكل جيد، طوال فترة التصوير.

مسلسل قيد عائلي بطولة ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، سيمون، نضال الشافعي، رامي وحيد، ميريهان حسين، دينا فؤاد، أميرة هاني، كارولين عزمي، محمد رياض، محمد نجاتي، محمد عز، منه فضالي، دنيا عبد العزيز، انعام سالوسة، صبري فواز، نهاد نور، ميرنا وليد، محمد محمود عبد العزيز، مهند حسني، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، إنتاج شركة فنون مصر، ومن إخراج تامر حمزة.

تدور أحداث المسلسل حول فكرة الصراع بين الشقيقين "فضل وكامل" وتعرض العائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.

حقق مسلسل قيد عائلي، نسب مشاهدات عالية من بداية عرضه وتصدر تريندات جوجل وتويتر وتداول رواد السوشيال ميديا البوسترات الدعائية، ودارت مناقشات بينهم عبر صفحاتهم الشخصية عن هذا المسلسل وعن أبطاله.

قيد عائلي من نوعية الحلقات الـ45 عرض قبل شهر رمضان، واستكمل بعد انتهاء الشهر الفضيل، وينتمي إلى الدراما الإجتماعية ويحتاج وقت حتى يتعرف المشاهد على الشخصيات، ويعرف علاقة الشخصيات ببعضها البعض وليس بشكل مباشر بالحلقات الأولى.


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