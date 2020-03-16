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أنوشكا تكشف لـ"الفجر الفني" سبب غيابها عن السينما

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:18 م
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انوشكا
انوشكا
رشا عادل
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بعد غياب الفنانة أنوشكا، عن الساحة السينمائية لأكثر من عام، حيث كان آخر أعمالها السينمائية التي شاركت فيها فيلم "هيبتا" التي ظهرت فيه كضيفة شرف.

وكشفت أنوشكا في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن سبب غيابها الفترة الآخيرة قائلة:"عرض عليا العديد من الافلام السينمائية ولكن رفضتها بسبب ضيق وقتي وانشغالي بتصوير مسلسل "طاقة حب" والفتره المقبلة سيكون كل اهتمامي وتركيزي على السينما.

وعن رأيها في السينما حاليًا قالت:"السينما حاليًا تشهد طفرة كبيرة جدًا في التقدم وفيه إبهار في الشاشة بشكل كبير جدًا وتقنيات عالية، وفي الفتره الاخيره عرض العديد من الافلام الرائعة التي جذبت الالاف الجماهير لمشاهدته في السينما، حيث أن الجمهور عندما يعرض عليه فيلم محترم بيتابعه،و كذلك اتمنى عدد الأفلام يزيد والإنتاج يزيد.

وعن أكثر فيلم جذب انتباها قالت:"هناك العديد من الافلام التي جذبت انتباهي ولكن أكثر فيلم جذب انتباهي هو فيلم "الممر" فهو فيلم عظيم جدًا وفكرته قوية وجذابة.

يذكر أن آخر أعمال أنوشكا، مسلسل "طاقة حب"، الذي ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة رشا مهدي وأحمد صفوت وسامح الصريطي وجيهان خليل، ويعرض المسلسل على أحدى المنصات الإلكترونية.
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