Advertisements
Advertisements
Advertisements

إسماعيل الليثي ينتهي من تسجيل أغنية لمسلسل ياسر جلال "الفتوة"

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:58 م
Advertisements
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
مصطفى فكيه
Advertisements
انتهى المطرب الشعبي إسماعيل الليثي من تسجيل أغنية داخل أحداث مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهي من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمى، وتوزيع الموسيقي زيزو فاروق، ومن المقرر طرحها بالتزامن مع عرض العمل في شهر رمضان المقبل.

من ناحية أخرى سجل إسماعيل الليثي أغنية جديدة "ديو" مع الفنانة فيفي عبده، يحمل اسم "يا هزة الأرض" من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقي حمادة عصمت، وهندسة صوت محمد الجيار، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

ويشارك في بطولة مسلسل "الفتوة" كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق، وليلى أحمد زاهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة سينرجي، وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.

ويقدم النجم "ياسر جلال"، من خلال المسلسل شخصية الفتوة قديما قبل ما يقرب من 100 عام، حيث تستعرض الحلقات أوجه الحياة الاجتماعية خلال هذه الفترة من خلال شخصية الفتوة، والأفراد المحيطين بها، كما يتناول بعض الأحداث الأخرى بالحارة المصرية قديمًا، وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التي دارت خلال هذا العصر.

يذكر أن آخر أعمال المطرب إسماعيل الليثي أغنية "ياساتر ياساتر"، داخل أحداث مسلسل "زلزال" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة النجم محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادي مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، سلوى عثمان.
إسماعيل الليثي ينتهي من تسجيل أغنية لمسلسل ياسر جلال "الفتوة"
إسماعيل الليثي ينتهي من تسجيل أغنية لمسلسل ياسر جلال "الفتوة"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسلات رمضان 2020 مسلسل الفتوه اسماعيل الليثي

أخبار تهمك

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يوم

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الأهلي من أجل التصدي لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 16 ساعة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعة

3 سيناريوهات مطروحة على الأهلي في حالة عدم ضم رمضان صبحي نهائيا

منذ أقل من ساعتين

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم| خناقة تشعل المارد الأحمر.. ورد فعل قوي من عبد الحفيظ وفايلر يتدخل بقرار سريع

منذ ساعة

عاجل.. الإمارات تدعو مواطنيها في الخارج للعودة إلى البلاد

منذ أقل من ساعة

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 14 ساعة

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من أحمد عيد عبد الملك على خناقة بادجي ورمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

آدم ينتهي من تسجيل "ملك الأحزان"

أغنية مسلسل زلزال "سيبونا بقى فى حالنا" تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة

هنادي مهنى تنضم لأسرة مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال

هنادي مهنا تعلن عن أول مسلسل لها مع أحمد خالد صالح بعد الخطوبة

مي عمر تروج لمسلسل "الفتوة"

تعرف على تفاصيل شخصية هنادي مهنا في مسلسل "الفتوة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

10:12 م

عاجل.. الإمارات تدعو مواطنيها في الخارج للعودة إلى البلاد

10:19 م

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

06:15 م

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

04:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status