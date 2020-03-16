إسماعيل الليثي ينتهي من تسجيل أغنية لمسلسل ياسر جلال "الفتوة"



من ناحية أخرى سجل إسماعيل الليثي أغنية جديدة "ديو" مع الفنانة فيفي عبده، يحمل اسم "يا هزة الأرض" من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقي حمادة عصمت، وهندسة صوت محمد الجيار، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.





وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.





ويقدم النجم "ياسر جلال"، من خلال المسلسل شخصية الفتوة قديما قبل ما يقرب من 100 عام، حيث تستعرض الحلقات أوجه الحياة الاجتماعية خلال هذه الفترة من خلال شخصية الفتوة، والأفراد المحيطين بها، كما يتناول بعض الأحداث الأخرى بالحارة المصرية قديمًا، وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التي دارت خلال هذا العصر.





يذكر أن آخر أعمال المطرب إسماعيل الليثي أغنية "ياساتر ياساتر"، داخل أحداث مسلسل "زلزال" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة النجم محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادي مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، سلوى عثمان.



ويشارك في بطولة مسلسل "الفتوة" كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق، وليلى أحمد زاهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة سينرجي،