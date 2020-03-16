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3 سيناريوهات مطروحة على الأهلي في حالة عدم ضم رمضان صبحي نهائيا

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:21 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
عبد القادر عرابي
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أصبح استمرار النجم الدولي وجناح النادي الأهلي رمضان صبحي لموسم جديد في القلعة الحمراء محل شك، بعد الأخبار التي انتشرت حول مطالب نادي هيدرسفيلد تاون المادية.

ويقضي رمضان موسمه الثاني على التوالي معاراً من الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب" وهو مرشح للسقوط للدرجة الثالثة.

وصدم هيدرسفيلد مسئولي الأهلي بطلباتهم المادية التي نقلها وكيله نادر شوقي، والذي ذكر أن الطرف الإنجليزي يريد الحصول على 9 مليون جنيه إسترليني.

ولا أحد ينكر قيمة رمضان صبحي الفنية للأهلي، والذي اصبح في موقف حرج، إما بدفع ما يوازي 180 مليون جنيه مصري لضمه، أو الإستسلام والبحث عن بديل.

ويرصد لكم الفجر الرياضي من خلال هذا التقرير، كيفية حل الأهلي لأزمة رمضان صبحي إذا رحل عن الفريق الموسم المقبل.

1- الاكتفاء بالموجود
يلعب رمضان صبحي في مركز الجناح الهجومي الأيسر، وهو مركز يجيد فيه أكثر من لاعب موجود في القلعة الحمراء مثل النيجيري جونيور أجايي ومحمود عبد المنعم كهربا، والذي لم يستفد منه الأهلي حتى الآن.

2- الطيور المهاجرة
قد ينظر الأهلي لأحد معاريه لسد أزمة رمضان، وسيكون حلاً لن يكلف خزينة الأهلي شيئاً.

وبالطبع يبرز اسم المهاجم محمد شريف، المعار لفريق إنبي والذي يقدم موسماً رائعاً، سجل خلاله 9 أهداف حتى الآن.

3- الدفاتر القديمة
الخيار الثالث أمام الأهلي، هو البحث عن بديل خارج القلعة الحمراء، وبالتأكيد سيكون أبرز تلك الأسماء النجم الشاب طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب، والذي ارتبط اسمه بالأهلي أكثر من مرة، ويمتلك مهارات فنية عالية وبنية قوية، كما هو الحال مع رمضان.

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طاولة رياضة دورى الدرجة الثانية الاخبار الرياضية اخبار الرياضة 3 سيناريوهات

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