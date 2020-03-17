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وزير السايحة الآثار يكشف موعد افتتاح قصر البارون والمتحف الكبير

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:54 ص
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خالد العناني
خالد العناني
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير مازال قائما، مشيرا إلى أنه يتم حاليا مراجعة الإعداد لحفل الافتتاح، وملتزمين بالتوقيتات المحددة.

وأضاف "عناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين: "لا تأجيل لافتتاح المتحف المصري الكبير حتى الآن ومستمرين في التنفيذ، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح قصر البارون خلال الشهر الجاري.

وتابع وزير السياحة والآثار: "مستمرون في تنفيذ البنية التحتية للعديد من المتاحف المصرية ولا نتوقف".

هذا وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة، متابعا: "ربنا يحمي ويسلم مصر".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها، وأيضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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الكلمات المفتاحية

تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا الوقاية منه الدرجة احترازي

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