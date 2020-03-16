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قرار ناري من نجم تشيلسي بشأن كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:20 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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اتخذ واحد من نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي قرار مفاجئ للنادي بشأن فيروس كورونا المنتشر في الفترة الأخيرة.

ماونت ورايس يكسران قواعد تشيلسى بشأن كورونا

وقد شوهد ميسون ماونت لاعب وسط تشيلسي اللندني وهو يلعب كرة القدم في متنزه عام مع ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد يوم الأحد متحدياً بذلك الحجر الصحي الذاتي الذي فرضه النادي على لاعبيه وطاقمه الفني في الأسبوع الماضي.

وأشارت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية إلى أنّ لاعبي منتخب إنكلترا ماونت ورايس كانا يعلبان مباراة خماسية في مركز بمتنزه عام.

لاعبو تشيلسي يخضعون للحجر الصحي بسبب كورونا

وخضع جميع لاعبي وطاقم تشيلسي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم لعزل صحي بعد ثبوت إصابة جناحه كالوم هودسون-أودوي بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي.

ترتيب نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٤٨ نقطة من أصل ٢٩ مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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