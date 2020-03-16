وائل جسار لـ"الفجر الفني": أنصح أبنائي بتوخي الحذر بسبب كورونا وهذه أعمالي المقبلة

قال الفنان اللبناني وائل جسار إن فيروس كورونا هو مرض خطير ويتمنى أن يبعده الله عن كل الشعوب بكافة أنحاء العالم.



وأضاف جسار في تصريح خاص للفجر الفني أنه دائمًا ما يأخذ احتياطاته ويقوم بتعقيم أسرته المكونة من أبنائه وزوجته وينصحهم بعدم الخروج لأن هذا المرض يعتبر خطير وفتاك.



وتابع جسار أنه يستعد حاليًا للتحضير لعمل غنائي جديد بعنوان متغيبش ثواني وهي أغنية رومانسية وسيقوم بطرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.



من جانب آخر، كان جسار قد قدم تتر أغنية مسلسل ختم النمر ولاقى العمل نجاحًا كبيرًا وقبول جماهيري كبير كما أعرب وائل عن سعادته بردود فعل الجمهور على ما قدمه.



وكان جسار قد تألق في حفل عيد الحب داخل استاد القاهرة وقدم باقة مميزة من الأغاني التي تفاعل علي إثرها الجمهور وكانت واحدة من أجمل الحفلات في عيد العشاق.



جدير بالذكر أن تتر بداية مسلسل ختم النمر بعنوان غربة حب وهي من كلمات منه عدلي القيعى ، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم، والمسلسل تدور أحداثه قى إطار تشويقي رومانسي.











