خبير: قرار تخفيض الفائدة غير مؤثرعلى البورصة المصرية













وأوضح الخبير لـ "الفجر" أن البورصة المصرية لا تستجيب بشكل سريع لتخفيض سعر الفائدة حيث تحتاج لقرارات اخري متمثلة في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وليس التأجيل .





وأضاف الخبير ، أن البورصة المصرية تراجعت بشكل حاد في الفترة الاخيرة علي الرغم من عدم صعودها من قبل ، لافتاً أن مايحدث بالبورصة هذه الأيام هو إنهيار للأسعار ، ولابد من تدخل صناديق سيادية لتقوم بشراء الأسهم، مضيفاً أنه لابد أيضاً في حالة إستمرار هبوط السوق أن تأخذ البورصة اجراءات إحترازية على التداولات في السوق مثل وقف العمل بالجلسة الاستكشفاية، أو تقليل الحدود السعرية للأسهم وذلك لتقليل خسائر السوق .

قال أحمد مرتضي خبير أسواق المال أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة والذي تم بشكل فجائي اليوم هو قرار إيجابي في ظل الأحداث الراهنة علي المستوي المحلي و العالمي والمتعلقة بإنتشار فيروس كورونا .