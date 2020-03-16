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عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.. وزارة الصحة ترد

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:13 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أكدت وزارة الصحة المصرية، اليوم الإثنين الموافق 16/3/2020، على ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 59 حالة و3 وفيات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر التي ثبتت إيجابيتها وصلت إلى 55 حالة.

وكشف خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس (كوفيد-19) أمس الأحد وحتى صباح اليوم الإثنين وصلت إلى 7 حالات منهم 4 أجانب و3 مصريين بينهم مصري عائد من العمرة ومصريان من المخالطين لحالة المصري العائد من صربيا.

وأشار مجاهد، إلى أن الأجانب الأربعة من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا بينهم الحالة المعلن عن وفاتها الأحد، مضيفًا أنه كان قد تم اكتشاف 45 حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا على متن الباخرة النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر بدون ظهور أية أعراض، حيث تم تحويل الحالات التي ثبتت إصابتهم إلى المستشفى المخصص للعزل، وتم نقل الحالات التي تحولت نتيجتها لسلبية إلى الحجر الصحي، كما تم تطهير وتعقيم الباخرة النيلية.

وأضاف مجاهد، أن أول حالة تم اكتشافها في مصر لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس وتم تعافيه وغادر الحجر الصحي بعدما تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له بإشراف كلًا من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل مستشفى العزل الصحي المخصص، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.

وتابع مجاهد أن الحالة الثانية لشخص أجنبي أيضًا، وتم الإعلان عنها يوم 1 مارس 2020، وتم عزله فورًا بالمستشفى المخصص لذلك، مؤكدًا أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وفي تحسن مستمر، لافتًا إلى استمرار تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع العاملين بمقر عمله والجهات المعاونة لهم والذين بلغ عددهم 2564 شخصًا كإجراء احترازي، موضحًا أنه لم يتم الاشتباه في أي حالة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية حيالهم.

وذكر مجاهد أن الحالة الثالثة التي تم اكتشافها وتم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي، لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا عائد من دولة صربيا مرورًا بفرنسا لمدة 12 ساعة، وتم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت نتائجها إيجابية للفيروس، لافتًا إلى أنه تم تحويله إلى المستشفى المخصص للعزل، وشهدت حالته تحسنًا طفيفًا، أمس الأحد.

وأوضح مجاهد أنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تم استحداث وحدة لتقصي كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات، ودعت المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأي ارتفاع في درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
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