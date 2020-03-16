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بوابة الحج المصرية .. "ترقبوا" نتيجة قرعة الحج 2020 بمحافظة الاسكندرية والقليوبية وأسيوط برقم المصنع عبر hij.moi.gov.eg
الإثنين 16/مارس/2020 - 09:09 م
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بوابة الحج المصرية .. "ترقبوا" نتيجة قرعة الحج 2020 بمحافظة الاسكندرية والقليوبية وأسيوط برقم المصنع عبر hij.moi.gov.eg
بدأت فاعليات إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج 2020، حيث قامت وزارة الداخلية قامت اليوم الإثنين الموافق 16 مارس بالإعلان عن نتيجة حج القرعة 2020، وذلك وسط إحتفالية وبحضور مجموع من القيادات بالمحافظات، جدير بالذكر أن عملية الإقتراع قد تمت إلكترونياً، أما بالنسبة للمحافظات التي قامت بعرض نتيجة قرعة الحج لموسم 2020/1441 اليوم فقد تناولت محافظة الشرقية والفيوم والوادي الجديد ومطروح إعلان أسماء الفائزين، وسوف نوافيكم من خلال هذا التقرير بباقي النتائج.
أسماء الفائزين في قرعة الحج 2020
بعد أن قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن الجدول الزمني الخاص بإعلان نتيجة قرعة الحج 2020، يترقب جميع المتقدمين لحج وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية إعلان نتيجة قرعة الحج 2020 بمحافظة القليوبية والاسكندرية وأسيوط وبني سويف والسويس خلال الساعات القادمة، حيث تقرر أن يتم عرض أسماء الفائزين بقرعة الحج للمحافظات السابق ذكرها يوم الثلاثاء 17 مارس.
رابط نتيجة قرعة الحج 2020
أما عن خطوات الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2020 في مصر فتتم من خلال بعض الخطوات البسيطة التي سوف نوافيكم بها الآن :-
تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الحج المصرية.
الضغط على استعلام عن نتيجة القرعة.
كتابة الرقم القومي أو رقم المصنع.
الضغط على بحث.
كماي يمكنكم متابعة الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2020 بجميع المحافظات من خلال الروابط.
بوابة الحج المصرية .. "ترقبوا" نتيجة قرعة الحج 2020 بمحافظة الاسكندرية والقليوبية وأسيوط برقم المصنع عبر hij.moi.gov.eg
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