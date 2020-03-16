بوابة الحج المصرية .. "ترقبوا" نتيجة قرعة الحج 2020 بمحافظة الاسكندرية والقليوبية وأسيوط برقم المصنع عبر hij.moi.gov.eg

بدأت فاعليات إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج 2020، حيث قامت وزارة الداخلية قامت اليوم الإثنين الموافق 16 مارس بالإعلان عن نتيجة حج القرعة 2020، وذلك وسط إحتفالية وبحضور مجموع من القيادات بالمحافظات، جدير بالذكر أن عملية الإقتراع قد تمت إلكترونياً، أما بالنسبة للمحافظات التي قامت بعرض نتيجة قرعة الحج لموسم 2020/1441 اليوم فقد تناولت محافظة الشرقية والفيوم والوادي الجديد ومطروح إعلان أسماء الفائزين، وسوف نوافيكم من خلال هذا التقرير بباقي النتائج.







