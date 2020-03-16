شاهد.. يسرا عن الكورونا: "احنا في امتحان وهنعدي منه بالإيمان"



وتابعت يسرا: "ولو احنا ساعدنا بعض واتفقنا على حاجة معينة أعتقد إننا هنقدر نقضى على الفيروس.. وطبعا اللي مكتوب هنشوفه هنشوفه.. لكن مش عاوزه الخوف والرعب يمتلكنا.. ده فيروس زي أي فيروس تاني.. وأعتقد إن احنا في امتحان ولازم نعدى منه بالإيمان وبالالتحام والمساعدة مع بعض ومع الدولة.. وكلنا لازم نكون ايد واحدة.. وبالوقاية هنتحدى هذا الفيروس".



وكان عدد كبير من الفنانين والنجوم، في مصر وجميع أنحاء العالم، ناشدوا وطالبوا من متابعيهم، البقاء في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضروى القسوي، حرصا على صحتهم وسلامتهم من الفيروس، كإجراء وقائي ضد "كورونا".



من ناحية أخرى تستأنف يسرا وأبطال المسلسل تصوير باقي مشاهدها، وتجسد يسرا شخصية "عهد" التي تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائمًا بحل مشاكل أخواتها في العمل وتهمل ابنها "هشام" الذى يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعي حتى يلجأ لتعاطي المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها في اطار اجتماعي مشوق.



مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهني وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.



وتعود يسرا بـ "دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيدًا عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتي، والعمل من تأليف عبد الله حسن، أمين جمال، عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.



وطالبت النجمة يسرا من الجميع أن يلتزم بتعليمات الوقاية، والالتزام في المنازل حتى لا يتعرض أحد للإصابة بفيروس كورونا، قائلة: "كلنا بنواجه فيروس كورونا.. بس كل واحد بيواجهه بطريقته.. أنا رأيي إن الوقاية خير من العلاج.. وإن احنا نبقى عارفين الأساسيات.. وأننا نتحاشى ونبتعد عن هذا الفيروس".