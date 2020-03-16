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وزير السياحة والآثار: مليار دولار خسائر مصر شهريا بسبب كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:06 م
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الدكتور خالد عناني
الدكتور خالد عناني
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والأثار، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يجتمع مع كل الوزراء المعنين يوميا لمتابعة المستجدات فيما يخص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيًرا إلى أنه تم اتخاذ قرار تعليق الطيران الوارد إلى مصر.

وأضاف "عناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن المنشأت السياحية تنفذ عمليات تعقيم شاملة على منشأتها، لافُتا إلى أن هناك حالة خوف تناب كل العالم من الوباء العالمي.

وتابع وزير السياحة والأثار: "متوسط الخسائر حوالي مليار دولار شهريا نتيجة تعليق رحلات الطيران ولكن الأهم صحة المصريين"، لافتا إلى أن السائح في مصر من حقه العودة إلى بلاده وقت ما يريد ومن حق شركات الطيران الأجنبية أن تأخذ الركاب بشرط أن تأتي غير محملة بالركاب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قلب إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة، متابعا: "ربنا يحمي ويسلم مصر".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

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الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء فيروس كورونا تعليق الدراسة في الجامعات السياحة والأثار

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